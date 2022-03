Havvindaktørane må roa seg ned. Kvifor slik hast?

FORNYBAR: Aktørar som ivrar for å komma i gang med satsinga på fornybar energi, seier at det hastar. Dei må roa seg og la kunnskap få tid til å gro.

Faktum er at risikoen er stor for at vindkraft blir ein katastrofe for miljøet i havet, for fiskerinæringa og for samfunnsøkonomien.

Debattinnlegg

Geir Inge Auklend Sivilagronom og bedriftsøkonom

I eit lesarbrev i Aftenbladet nyleg skriv Tone Grindland i NHO Rogaland og Knut Vassbotn i Deep Wind Offshore om at havvind kan bli eit nytt norsk industrieventyr, så sant me får opp farten.

Kjenner me igjen trekk frå klondyke-stemninga då oljeindustrien var i sin tidlege fase? Ifølge NRK vil selskapa vil ha planar og rammer som oljeindustrien fekk frå 1970-talet. TV-serien «Lykkeland» viste at neglisjering av kunnskap og krav om raske pengar var den grunnleggande årsaka til den katastrofale Kielland-ulykka..

Krev hastegodkjenningar

Nå bles industrien i alle lurane og varslar ein ny klondyke-epoke, berre politikarane signerer konsesjonar i ein fart. Med støtte frå NHO Rogaland krev Deep Wind Offshore at regjeringa gir vindkraftindustrien avklaringar før påske! At NHO lar seg «kjøpe» av vindkraftindustrien harmonerer dårleg med at organisasjonen løftar fram samfunnsansvar for norske bedrifter. Å ta samfunnsansvar betyr at næringslivet tar omsyn til alle prinsippa for eit berekraftig samfunn, inkludert helse og miljø. Når vindkraftindustrien bles for full styrke i luren, feier dei samtidig bort fakta som må leggast til grunn før regjeringa kan ta stilling til havvind.

Faktum er at risikoen er stor for at vindkraft blir ein katastrofe for miljøet i havet, for fiskerinæringa og for samfunnsøkonomien. Ropet frå fiskerinæringa har så langt ikkje nådd fram i regjeringskorridorane. Ein

dialog med fiskarane, som næringsministeren har lova, må resultera i at regjeringa ikkje lar seg skremme til kjappe vedtak sånn som vindkraftindustrien grådig ropar etter.

Kven tenker på fisken?

Regjeringa må tvert om legga vekt på at fiskeressursane og miljøet i havet er det mest verdifulle og varige

Norge har fått å forvalta. Då må me lytta til fiskarane og til Havforskingsinstituttet, som har etterlyst pengar til å forska på vindkraft sin verknad på havmiljøet. Subsidiar til vindkraft synest derimot å vera enklare å gi for regjeringa, enn solid finansiering av forsking.

Norske fiskeressursar er ofte trekte fram som livbøya som kan sikre sjølvforsyningsgraden for mat om ei global matvarekrise skulle oppstå og ramme Norge. Ei slik krise er like fjern for dei fleste som koronapandemien var i 2019. Eller som Russland sin krig mot Ukraina. Nasjonal produksjon av mat er viktigare enn nokon gong. Vil norske politikarar utfordra den næringa som Norge som nasjon vart tufta på, og som fram til i dag har sikra matforsyninga og bidratt til den sterke marknadsverdien knytt til norske varer? Vindkraftindustrien må roe seg ned og la kunnskap få vilkår til å gro og politiske prosessar få arbeidsro denne våren.

Når vindkraftindustrien bles for full styrke i luren, feier dei samtidig bort fakta som må leggast til grunn før regjeringa kan ta stilling til havvind.

