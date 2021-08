Cruise – vær så snill å sitte rolig i båten

POLITIKK: Først må jeg si at jeg synes debatten om cruisenæringen har blitt alt for opphetet, og at det virker som at dette er noe som hentes fram når det er valgkamp.

«Det som vi i sammen må finne ut av, er hvordan vi ønsker å begrense cruisetrafikken på sikt, og på hvilket nivå det skal ligge på», skriver Leif Høybakk.

Leif Høybakk Folkeaksjonen nei til mer bompenger

I mange år har det blitt jobbet veldig godt for å tiltrekke seg cruiseskip og turister til Stavanger, og tallene har bare gått oppover. Dette har medført at de to årene før korona traff oss var rett over 200 cruiseskip som kom til Stavanger, og utsiktene lå an til at det skulle komme flere i 2020 og 2021.

Ønsket skipene ut av Indre Vågen

Før valget i 2019 så gikk de aller fleste partiene ut og sa at de ønsket å begrense cruisetrafikken i Stavanger, og at de ønsket skipene ut av Indre Vågen.

Det jobbes med å få bygd en ny kai i Bjergsted for å få båtene ut av Indre Vågen, og det jobbes med å få på plass landstrømanlegg.

John Peter Hernes (H) sa i 2018 at han så for seg at det måtte begrensninger i Cruisetrafikken og Cruiseskipene ut av Indre Vågen for å gi kaipromenaden tilbake til innbyggerne. Han sa også at det viktigste ikke var å få flest mulig turister til byen, men mest mulig penger.

Leif Arne Moi Nilsen (FRP) sa også i 2018 at de ville ha Cruiseskipene ute av Indre Vågen av miljøhensyn og for å få plass til småbåter. Han ville sågar ha de ankret opp i Åmøyfjorden. Hvordan det skulle være miljøvennlig er en annen sak, da de da må la motorene gå.

Per A Thorbjørnsen (V) sa også i 2018 at de vill flytte cruiseskipene ut av Vågen, men han sa også at det ikke løser problemene med CO₂ - og NO x -utslipp.

Så hva har skjedd siden den gang, siden det nå virker som om Frp, H og V ser ut til å nærmest være for et frislipp av cruiseskip, og kritiserer samarbeidspartiene for å faktisk innføre en begrensning. En begrensning som havna kan fordele skip ut over hele året hvis de ønsker.

Det jobbes med å få bygd en ny kai i Bjergsted for å få båtene ut av Indre Vågen, og det jobbes med å få på plass landstrømanlegg slik at det blir mindre utslipp når skipene ligger til kai.

Det er mange det skal tas hensyn til, ikke bare cruisenæringen men også byens innbyggere, naboer av kaiene, og mange flere.

Samtidig så må vi også ta hensyn til en havne- og farvannslov som sier at vi har en mottaksplikt for fartøy som ønsker seg til kai så lenge vi har ledig kapasitet. Dette kan dog begrenses for å unngå eller begrense lokal forurensning.

Det finnes også i dag et belønningssystem som gjør at det er rimeligere for de båtene som har lavest klimautslipp, mens de som forurenser mest må betale mer. Dette var Stavanger først ute med, så det jobbes på mange områder for å gjøre cruisenæringen bedre.

Tar diskusjonen senere

Det som vi i sammen må finne ut av, er hvordan vi ønsker å begrense cruisetrafikken på sikt, og på hvilket nivå det skal ligge på. Det skal vi finne ut av, men først må vi få på plass både tålegrenseanalysen og en strategiplan for cruise som skal være ferdig i løpet av året. Så fint om alle kan sitte rolig i båten til vi har fått dette i hendene våre, så tar vi diskusjonen da.