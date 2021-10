Norsk oljevirksomhet må temmes

DEBATT: Det er på tide at vi med vårt demokrati temmer oljeselskapene før deres grådighet ødelegger verden.

«Uten at oljeselskapene omdannes til produsenter for fornybar energi, når vi aldri klimamålene», skriver Sigbjørn Grønås.

Sigbjørn Grønås Professor emeritus, meteorologi, UiB

Søndag 17. oktober sendte BBC et klimaprogram i forkant av toppmøtet i Glasgow. Programmet ble for det meste laget i Finnmark, hvor unge samer tolket klimakrisas negative betydning for deres liv med reindrift. Ungdommen gjorde et godt inntrykk og uttrykte seg fint på engelsk. Programmet tok også opp Norges rolle som et oljeland, som hele tiden fyrer opp under klimakrisa ved å selge fossilt drivstoff.

Dummet seg ut

Til slutt intervjuet de vår forrige statsminister Erna Solberg for å få vårt offisielle syn på produksjonen av olje og gass. Da forkynte Solberg norsk oljepropagandas første grunnsetning: Norsk oljevirksomhet er en del av løsningen på klimakrisa. Da dummet hun seg ut for hele verden og overfor dem som kommer etter oss. Rett nok blir klimautslippene redusert til halvparten om en erstatter kull med gass, men innen kort tid må verden fase ut så godt som all produksjon av fossilt drivstoff for å nå verdens klimamål etter Parisavtalen.

Oljevirksomheten må legges ned innen et par tiår.

Tidligere har jeg bare hørt slike ord fra Frp’s ministre i olje- og energidepartementet, den siste var Sylvi Listhaug. Nå har vi skiftet statsminister, og nå er det Jonas Gahr Støre eller olje- og energiminister Marte Mjøs Persen sin tur å svare på spørsmål om hensikten med vår oljeproduksjon.

I disse dager blir Persen opplært i første grunnsetning og den andre: Det blir alltid bruk for norsk oljeproduksjon, vi vil i lang tid selge våre produkter etter tilbud og etterspørsel. Det gjelder å skjule at våre salg står for cirka to prosent av klimautslippene i verden.

Mer interessert i pengene

Vi utgjør cirka 0,67 promille av verdens befolkning, slik står vi for utslipp 30 ganger større enn det gjennomsnittlige. Vi tjener vanvittig mye på dette og er mer interessert i disse pengene enn at verden løser klimakrisa. Det er en direkte følge av andre grunnsetning. Greta Thunberg kaller oss hyklere med rette. Etter hvert vil store deler av verden gjøre det samme. Når det er sagt, tror jeg Marte Mjøs Persen kan påvirke propagandaen positivt.

Arbeiderpartiet og Høgre har omtrent samme klimapolitikk, er jeg redd. Verden har allerede 16 ganger mer fossilt drivstoff tilgjengelig enn det vi kan bruke for å nå klimamålene. Disse partiene og norsk offisiell poltikk vil utføre den galskap det er å lete etter mer olje og gass. Følgen er en forsterkning av klimakrisa.

Vi vet at det er produsenter av fossilt drivstoff som har hovedansvaret for klimakrisa. Det er på tide at vi med vårt demokrati temmer oljeselskapene før deres grådighet ødelegger verden. Nederland har alt startet ved at en domstol har dømt oljeselskapet Shell til å rense alle produktene de selger for CO 2 . Om dommen bli stående, vil Shell bli omdannet til et selskap som selger fornybar energi, et selskap for å nå klimamålene.

Vi har kort tid til rådighet

Vi må dømme Equinor til å gjøre det samme. Selskapet må, med all deres gode kompetanse, bli et selskap for å løse klimakrisa! Og Equinor satser allerede mye for å omdanne gass til energibæreren hydrogen, samtidig som CO 2 isoleres og komprimeres for å bli lagret over lang tid på store dyp under Nordsjøen. Et anlegg i full skala blir nå bygd i Øygarden. Prosessen krever energi, derfor blir dette såkalte blå hydrogenet dyrere energi enn fossil gass. Lykkes Equinor, kan selskapet fortsette å lete etter gass og på den måten blomstre videre. Men oljevirksomheten må legges ned innen et par tiår.

Uten at oljeselskapene omdannes til produsenter for fornybar energi, når vi aldri klimamålene, mener jeg. Få forstår hvor kort tid vi har til rådighet. Politikere, lag lover nå, som kan temme oljeselskapene.