Strømkrisen i EU skyldes ikke fornybar energi

DEBATT: Gjesteskribent Jørg A. Jørgensen kritiserer jevnlig fornybar energisatsing i Aftenbladet (senest 9. oktober).

«Framtidens fossilfrie balansekraft blir batterier, vannkraft, hydrogen, anlegg med CCS og biogass», skriver Per Thorvik.

Debattinnlegg

Per Thorvik Sandnes

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Et punkt er truet nett-stabilitet. Mer sol og vind gir økt variasjon i produksjonen. Imidlertid bør man undersøke hvordan dette blir håndtert i praksis, eks. i Tyskland. Året 2020, med omtrent 50 prosent fornybar strøm, ga ny rekord med lave 10,7 minutter utkopling i snitt . Europeiske rangeringer har Tyskland blant topp tre sammen med Sveits og vindkraftlandet Danmark, eks. 2018. Erfaringene så langt er gode.

Bakteppet for hele saken er klimaendringene med illevarslende erfaringer fra inneværende år.

Tyskland faser ut atomkraften i 2022 og redusere samtidig på kullkraft. Blir el-systemet mer ustabilt av dette? Forbundsregjeringen har en klar og motsatt konklusjon. De støtter seg på ekspertise og datasimuleringer av nettet, sammen med mer kraftlinjeutbygging og oppgradert styring. Eksisterende buffere, mer fornybar-utbygging og gamle fossil-verk i reserve bidrar også.

Framtidens fossilfrie balansekraft blir batterier, vannkraft, hydrogen, anlegg med CCS og biogass.

Dyr, importert fossil energi

Dagens strømkrise handler om høye strømpriser. Det skyldes den gamle og fortsatte avhengigheten av dyr, importert fossil energi. EU kjøper 90 prosent av naturgassen ute. Også kull er mangedoblet i pris. Det blir å snu ting på hodet å si at dette problemet skyldes fornybar energi. Som Ursula von der Leyen har påpekt; veien ut av uføret er mer egenprodusert energi fra vind og sol.

Atomkraft er et mulig supplement, men nye anlegg har vært preget av forsinkelser og store overskridelser, jfr. UK, Frankrike og Finland. Det store Areva-selskapet ødela økonomien på slik bygging. Franske skattebetalere måtte ut med 100 mrd. kr i kjølvannet ifølge Reuters. Fornybart er enklere og uten livsfarlig avfall i noen århundrer. Frankrike får valget når gamle reaktorer blir foreldet om 10 år, etter oppgraderinger for 500 mrd. kr.

UK er for tiden utsatt grunnet importavhengighet på strøm med problemer i topp-perioder. Imidlertid trør Boris J. veldig hardt til på vindsatsing. Doggerbank er allerede underveis, og i år blir det tre auksjoner med totalt 30 GW (mest vind) som tilsvarer over 20 prosent av britisk produksjon. Mye ny kraft gir store endringer i UK i løpet av 5-6 år. Norske selskaper er med.

Skremmende

Bakteppet for hele saken er klimaendringene med illevarslende erfaringer fra inneværende år. Veldige hetebølger med 49,6 grader målt i Canda og 47-48 grader i Sør-Europa, dette selv med El Niño-fenomenet i nøytral posisjon. Enorme skogbranner, omfattende styrtregn og oversvømmelser. Skremmende for folk og for beslutningstakerne.