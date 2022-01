Påbud og plikter i rundkjøring

DEBATT: Regler for rundkjøring er det nytteløst å komme med til dem som faktisk ikke ser at de kommer til en rundkjøring, og heller ikke vet at de har kjørt gjennom den.

«Foran rundkjøringene står det påbudsskilt om påbudt rundkjøring og fareskilt om vikeplikt», skriver Einar Michelsen.

Einar Michelsen Sandnes

Ved et par anledninger har opplevelsene i en rundkjøring vært så graverende at vi har fulgt etter «synderne» for å få en forklaring på kjøringen. Ingen av disse bilistene hadde tenkt over at de var i en rundkjøring selv om det er fem rundkjøringer på en kilometer.

Politiet er de første som kan gjøre noe med dette.

Påbudsskilt

Foran rundkjøringene står det påbudsskilt om påbudt rundkjøring og fareskilt om vikeplikt. Det betyr at vi ikke skal kjøre inn i en rundkjøring hvis det kommer et kjøretøy fra venstre. Unntaket er i rushtiden, da de mest oppegående sjåførene kan velge å praktisere en effektiv fletting.

La oss ta et konkret eksempel fra Sandnes. Vi kommer kjørende ned Austråttbakken og har Sandnes politistasjon på høyre side. Vi blinker mot venstre og ser at ingen kommer kjørende fra venstre. Så kjører vi inn i rundkjøringen. Da skjer det gang etter gang at det kommer biler kjørende fra høyre inn i rundkjøringen, altså fra Gravarsveien mot Hoveveien. Vi må stoppe opp mens noen av de omtalte bilistene ikke en gang ser til venstre etter å ha passert både påbudsskilt og fareskilt.

Selvfølgelig er dette bilistens ansvar, men det er også en utfordring til både fastleger, optikere, politiet og andre fagfolk. De som ikke ser at de kommer til en rundkjøring, har ingenting i trafikken å gjøre før de har fått profesjonell hjelp. Det samme gjelder vel så mye de frekke som vet at de er i en rundkjøring, og som også vet at politiet har kontorene sine nesten midt i rundkjøringen. Likevel følger de sitt eget lovløse kjøremønster.

Byens beste utsikt

Politiet er de første som kan gjøre noe med dette, men det hjelper tydeligvis ikke at de har byens beste utsikt over kampen i rundkjøringen. De mest lovlydige av oss ønsker at nærpolitiet kommer ut på banen med «lovens lange arm» og tar opp kampen for påbud og plikter.