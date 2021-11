Høyre slår ned på hatkriminalitet

DEBATT: Hat på bakgrunn av den du er, det du tror eller den du elsker må aldri bli akseptert.

Vær deg selv og vær stolt av det, skriver innsenderen. Bildet er fra oslopolitiets lansering av et nytt kompetansemiljø på hatkriminalitet. Her ser vi Jan Thomas Østervold sammen med politimester i Oslo Beate Gangås.

Debattinnlegg

Helge Ytterøy L’orange Leder i Åpne Høyre

Aleksander Stokkebø Stortingsrepresentant, Høyre

Derfor fikk vi på Høyres vakt vedtatt forbedringer i hatkriminalitetsregelverket som presiserer at bifile, transpersoner og interkjønnspersoner skal ha beskyttelse mot hatkrim.

Lovverket mot hatkrim bygger på at det finnes sårbare grupper som er redd for å være seg selv i frykt for reaksjoner fra andre. Det er ulovlig å slå ned noen på gaten, men volden blir verre når den er basert på hat, og den underliggende tanken om at offeret ikke har rett til å eksistere. Det samme gjelder på nettet, men dette er vanskeligere å avdekke.

På gaten uten frykt

Å gå hånd i hånd på gaten med sin elskede uten frykt for å bli slått ned eller oppleve nettmobbing. Å gå kledd i klær og med et uttrykk som for mange virker uvant, uten frykt for å bli slått ned eller mobbet på nettet som soper, transe eller freak. For de fleste er det en selvfølge å leve uten slik frykt, men for enkelte er dette hatet en daglig realitet på gaten, i sosiale medier eller i arbeidslivet. Det har vi sett, ikke minst gjennom de tøffe historiene vi har fått høre gjennom TV2 de siste ukene fra vårt eget fylke.

Vi må fortsatt arbeide for at lovverket ikke bare er paragrafer i en straffelov, men at det blir satt ut i praksis. Det er derfor bra at hatkrimgruppen i Oslo fikk et nasjonalt ansvar fra Solberg-regjeringen i arbeidet mot hatkriminalitet. Derfor er det også bra at Solberg-regjeringen i statsbudsjettet for i år satte av 10 friske millioner kroner til arbeid mot hatkriminalitet og diskriminering. Nylig kom ytterligere millioner for å styrke politiets arbeid mot nettovergrep.

Negativ sosial kontroll

På Høyres vakt utarbeidet vi også en handlingsplan mot negativ sosial kontroll. Den handler om diskriminering, undertrykkelse, avstraffing og trussel om utestengelse fra ens egne nærmeste. Dette er alvorlige angrep på enkeltindivider som er tøffere å ta opp og få bukt med uten alvorlige langsiktige konsekvenser for nære relasjoner. Handlingsplanen mot negativ sosial kontroll er derfor viktig for utsatte grupper. Samlet sett er dette et grundig arbeid som vil gi resultater og redusere frykten utsatte grupper går med i dag.

Staten og det offentlige kan likevel ikke nedkjempe fordommer og hat alene. Vi har alle et ansvar for å si fra når vi ser hatkriminalitet, nettmobbing og negativ sosial kontroll. Hver og en av oss. De som utøver dette må få beskjed om at det er uakseptabelt og må avsluttes. Men om vi så inderlig vel tåler den urett som ikke rammer oss selv – da begår vi også selv en urett.