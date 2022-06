Ordføreren bør besøke Skipper Worse og sette seg inn i driften vår

DEBATT: I 2014 bevilget Stavanger kommune 750 000 kroner årlig til jobben Skipper Worse har med å kjøre ut middag til eldre. For 2022 var beløpet sunket til 578 000. Dette til tross for at kostnadene til drift bare har økt og økt.

Dersom Skipper Worse må stoppe tilbudet «Middag på døra» i fellesferien, er Reidun Marie Gilje (86) en av dem som vil bli rammet.

Randi-Tone Overskeid Daglig leder, Skipper Worse AS

Skipper Worse administrerer altså tilbudet og den ukentlige utleveringen. Utgiftene er større enn tilskuddet fra kommunen dekker, til tross for at den enkelte betaler for middag og dessert selv.

Og vi har derfor sett oss nødt til å øke prisen ut til kundene. Mange av dem er allerede på veksel-opphold til sykehjem, og skal altså betale for middagene i tillegg til alle sine vanlige utgifter. Da er det lett å sløyfe et varmt måltid til fordel for brødmat. Og når vi vet at underernæring er svært vanlig blant eldre, hjemmeboende, så er dette mildt sagt en uforståelig prioritering i en kommune som ønsker at de eldre skal bo hjemme lengst mulig.

Allerede i mars i år sendte ledelsen hos Skipper Worse AS varsel til kommunen om at vi på grunn av økte utgifter og mindre tilskudd, så oss nødt til å holde alle våre sentre stengt i juli måned. Dette igjen ville få konsekvenser for vårt tilbud «middag på døren». Vi fikk ikke svar på dette varselet.

Skipper Worse AS administrerer levering av middag hjem på døren til kommunens eldste og svakeste. Tilbudet har eksistert i mer enn 40 år, i forståelse og samarbeid med Stavanger kommune.

Ordfører Dagny Sunnanå Hausken synes å tro at vi har en stor felles pott som vi bare kan ta av. Slik er det ikke. Skipper Worse driver fire eldresenter i Stavanger, det ene er «Hverdagsglede», et lavterskeltilbud til hjemmeboende med demens. I tillegg til eldresenterdrift har vi også Skipper Worse AKTIV, som er et godt treningstilbud til seniorer over 60 år i kommunen. Tilskuddene vi mottar er øremerket hvert område, og vi har ingen hemmelig brønn å øse av når pengene ikke strekker til. Jeg vil med dette invitere ordfører Dagny Sunnanå Hausken til oss på Skipper Worse slik at vi kan få fortalt om driften vår og tilbudene vi har.