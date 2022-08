Det koster ikke 30 kroner å dusje!

DEBATT: Avisene ønsker å maksimere strømkrisen. Da er dusjing blitt et yndet tema. Dagsrevyen har innslag fra treningssentre som har kø i dusjen fordi det koster 30 kr å dusje hjemme. Slike påstander sprer seg fort, særlig når ingen prøver å kvalitetssikre utregningene.

Spotprisen på strøm kan være 6 kr/kWh i utgangspunktet, men med 80–90 % strømstøtte blir snittprisen under 3 kroner per kWh. 25 liter vann til dusjing koster da under 3 kroner, ikke 30 kr.

Debattinnlegg

Svend Øvrebekk Sivilingeniør elkraft

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Å varme opp 25 liter vann fra 7 grader til 37 grader krever under 1 kWh. Med en god sparedusj er det fullt mulig å klare seg med 25 liter vann, dersom man ønsker å spare penger. Spotprisen på strøm kan være 6 kr/kWh i utgangspunktet, men med 80–90 % strømstøtte blir snittprisen under 3 kroner per kWh. 25 liter vann til dusjing koster da under 3 kroner, ikke 30 kr.

Svært sjenerøst dusjhode

VG og E24 har utregningen med 30 kr, og under den står det med veldig liten skrift at regnestykket baserer seg på et «sjenerøst dusjhode» og ikke strømstøtte. En vanlig husholdning har alltid strømstøtte, og dette sjenerøse dusjhodet må pøse ut 150 liter vann for at regnestykket skal gå opp. Ærlig talt, her ligger utfordringen.

Vi må rett og slett endre holdninger til energibruken, og vi må lære mer om mulighetene og utfordringene. Det hjelper ingen at avisene lager slike skremsels-utregninger. Da bør de heller ha en kalkulator som tydelig viser hvordan man får en rimelig dusj.

Sparedusj koster fra 150 kr og spares inn svært fort. Skru ned vannmengden når det er mulig, og da er 25 liter mer enn nok. Ikke bruk spotprisen som grunnlag for utregning av utgiftene til energibruk. Med støtteordningene som kommer nå i september er den virkelige strømprisen mye lavere. Med normalt forbruk er den under halvparten av spotprisen.

Varmepumper og solceller er bra

Det er selvfølgelig lurt å bruke mindre varmt vann, og da er det våre inngrodde uvaner som utfordres. Vi har nok hatt for lave strømpriser i Norge, og nå må vi forberede oss på betydelig høyere priser framover, sikkert for alltid. Det er oppvarming som står for den største energibruken, og det er også der det er mulig å spare. Alle hus bør ha varmepumpe, særlig de eldre, bygget før 1980. Utfordringen er jo at det koster en del å kjøpe varmepumpen og gjøre andre tiltak. Her må regjeringen handle, snarest.

Varmepumper og solceller er meget raskt å få på plass, slik at gevinsten kommer umiddelbart. Og, fordelen er stor også for kraftselskapene, i og med at linjenettet belastes mindre. Det må en radikal holdningsendring til. Blant folk flest, medier og politikere; oss alle!