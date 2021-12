Comeback-klubben med comeback-stubben

KRONIKK: Bibelen og juleevangeliet, Viking og Stavanger, her er det noen sammenhenger – tydeliggjort i klubbens ny-gamle logo.

Eikestubben med nye, friske skudd er et sterkt symbol i flere sammenhenger.

Jacob Breda Antonsen Prest og fotballentusiast

Andre søndag i advent 2021 ble det til slutt klart, Viking FK er tilbake i toppen av norsk fotball med bronse i eliteserien, etter å ha snudd tap til seier i kamp etter kamp.

Tilbake er også eikestammen med rotskudd, symbolet som pryder klubbens emblem og som binder alt dette sammen. Nederlag, fortvilelse, håp, gjenreising – og ikke minst jul.

Eikestammen og nye skudd

Som prest og ivrig tilhenger av norsk fotball har det vært umulig å ikke la seg fascinere av «comeback-fortellingen» til Viking.

I den forrige logoen til Viking, i en lysere rødfarge, ser eikestubben i midten ut som en hatt, og det nye skuddet på stammen ser ut som ... ja, si det. Under jubler Sebastian Sebulonsen – et av denne sesongens nye skudd i Stavanger – for sin utligning til 1–1 mot Odd i siste hjemmekamp. Til slutt vant Viking 3–1 og sikker bronsemedalje.

Lenge var den gule «hatten» i midten av Vikings em­blem et mys­ter­ium, for hva skulle det egent­lig fore­stille?

I come­back-sesongen i elite­serien i 2019 ble det en­delig opp­klart. Eike­stammen med rot­skudd skulle nok en gang sym­bolisere håp, frem­tid og ikke minst frem­gang for Viking FK og Stav­anger by – et symbol som er tatt rett ut fra Bibelen.

Profeten Jesajas profeti om Isais stubbe er en av de viktigste og mest brukte profetiene fra Det gamle testamente, som Jesus senere oppfattes som en oppfyllelse av i Det nye testamentet i Bibelen.

Isai er nok en ukjent bibelsk karakter for de fleste, men han er altså faren til den mer kjente David. Han som beseirer kjempen Goliat, og som senere ble israelsfolkets store konge og folkehelt.

Deretter gikk det dessverre sånn passe med kongene av Davids ætt. I kongebøkene gjennomgås deres historie. Det er få lyspunkt, de aller fleste av gir totalt blaffen i Gud og hans bud. Til slutt går det som det må gå, skikkelig dritt. De taper krigen mot babylonerne, kongerekken blir brutt, tempelet blir ribbet og israelittene blir igjen ført i eksil og fangenskap i Babylon, bort fra det lovede land.

Det er her profeten over alle profeter, selveste Jesaja, kommer med fremtidsutsikter, som på tross av den håpløse situasjonen de har kommet i, er fylt med håp og forventning.

Han kommer med en profeti om Isais stubbe, som henviser til hvordan kongerekken fra David, sønn av Isai, ble brutt/hugget av. Likevel sier Jesaja altså at alt håp ikke er ute. Fra den avkappede stubben skal det komme et rotskudd, en ny konge av Davids slekt, som skal gjenreise monarkiet og til slutt skape evig fred og balanse.

Både Jesus selv og de som skrev evangeliene om ham, gjorde denne symbolikken til sin. Det er viktig for dem å sette Jesus i sammenheng med David, noe som særlig er fremtredende i juleevangeliet. Der hører vi om både Davids ætt og Davids by.

Motivet med Isais stubbe er også bakgrunnen for julesalmen «Det hev ei rose sprunge».

Samtidig kan det virke som om godeste Jesaja ikke bare hadde Jesus i tankene, men også en stolt fotballklubb fra Rogaland da han kom med sin profeti:

«Den dagen skal Isais rotskudd stå som et banner for folkene ...» (Jesaja 11,10)

Vinranken og nye skudd

De to andre sterke symbolene på Stavanger: Stavanger kommunes byvåpen, med vinranken og nye skudd, og Domkirken.

Så hvorfor var det dette som ble symbolet for Viking FK?

Stavanger kommune har hentet sitt byvåpen fra byseglet fra 1591. Motivet skal forestille en kvistet vinranke med blader av gull på blå bakgrunn, slik den også ser ut i dag. Lenge trodde man likevel at det var en avkappet eikestamme som var det eldste symbolet til byen, noe som gjorde at man i lengre tid hadde en eikestubbe istedenfor en vinranke. Dette var nok tilfellet den gang Viking ble stiftet, i 1899.

Grunnen til denne misforståelsen var at man på 1800-tallet gjorde om motivet. Dette ble tolket som et symbol på at byen ble fratatt privilegier og bispestolen på 1600-tallet, men at den allikevel skjøt nye skudd. Selv om byen møtte motstand, så skulle den reise seg igjen. Det var håp for Stavanger.

Det er derfor åpenbart at man har hatt Isais stubbe i tankene da denne endringen ble gjort. Eikestammen er i tillegg helt identisk med dem man finner i kirkekunsten og i kristen symbolikk, med et rotskudd med tre blader på høyre side av stammen.

Det har for alvor blitt sant, det teologiprofessor Jacob Jervell en gang sa, at Viking og Domkirken er viktigere for folk i Stavanger enn olje.

Storhet, fall og gjenreising

Det skulle likevel ta noen år før denne sammenhengen virkelig ga mening, for Viking og for hele Stavanger.

Lenge var Viking en ubestridt storklubb i Norge. Samtidig gikk Stavanger fra å være en traust, pietistisk småby til å bli Norges oljehovedstad. Viking og Stavanger var synonymt med suksess. Da gjorde det ingenting at stubben i klubbens logo så ut som en slags hatt. Men så kom nedturen.

Med Rosenborgs enorme suksess på 1990-tallet ble Viking mer og mer en streberklubb. Utover på 2000-tallet endte utallige «satsinger», med både utenlandske trenere og spillere, i skuffelse etter skuffelse. Entusiasmen og publikum rundt Viking gikk mer og mer lei. Stavanger Oilers var blitt byens stolthet. Ishockeylaget plukket kongepokaler helt til 2017. Da var det også slutt.

Oilers mistet ishockey-tronen, Viking rykket ned og oljepengene og arbeidsplassene begynte også å svikte Stavanger.

Da var det bare å gå tilbake til røttene, bokstavelig talt.

Eikestubben ble tatt tilbake, det gjorde også de lokale fotballtalentene og kreftene, og med det også den enorme entusiasmen rundt Viking. Tilbake var også resultatene, titler og medaljer – med cupgull i 2019 og seriebronse i 2021.

Nå er det ikke lenger noen tvil om at Viking er byens ubestridte stolthet. Det har for alvor blitt sant, det teologiprofessor Jacob Jervell en gang sa, at Viking og Domkirken er viktigere for folk i Stavanger enn olje.