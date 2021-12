Kanskje Aftenbladet kan tenke seg om?

DEBATT: Aftenbladet spør på lederplass 8. desember retorisk om «Kanskje rektor kan tenke selv?». Det kan selvsagt høres ut som selvskryt, men jeg kan bekrefte at det i hvert fall gjelder alle rektorkollegaer jeg kjenner.

«Jeg mener pandemien har vist oss tydelig at vi skal ha en høy terskel for å stenge skoler og barnehager. For vi vet hvem det går utover. Slike avgjørelser skal tas på et skikkelig faglig grunnlag», skriver Øyvind Sørhus.

Øyvind Sørhus Rektor, Godalen videregående skole

Og det er mange områder rektorene i større grad burde få tenke selv. Aftenbladets leder mener at skolene og barnehagene må få bedre mulighet til å selv å bestemme tiltakene knyttet til smittehåndteringen i pandemien. Deriblant å sende elevene hjem når rektor eller barnehagestyrer finner det for godt.

Mange skoler står i disse dager i vanskelige avveininger på grunn av mye sykefravær og stramme rammer. Men slike forhold må ikke blandes inn i smittefaglige argumenter.

Respekt for kompetanse

Selv om det er svært mange kloke og dedikerte ansatte i skolen, så tror jeg, i motsetning til Aftenbladet, at det er lurt at noen av disse avgjørelsene er løftet ut av skolen og ut av barnehagen. For det første er det kommunene som besitter den smittefaglige kompetansen. Skolene har mange erfaringer fra smittehåndteringen, men vi har også respekt for kompetanse. Og vi vet at det i disse sakene er behov for en god smittefaglig kompetanse for å kunne ta de riktige beslutningene. Så skal vi som er i skolen, selvfølgelig spille inn våre erfaringer og synsvinkler. Men det er en urimelig byrde å legge på skolene og barnehagene at de skal ta ansvar for beslutninger som de ikke nødvendigvis har den tilstrekkelige kompetansen til å kunne ta.

Store omkostninger

For det andre bør det være en høy terskel for å frata barn og unge retten til gå på skolen hver dag. Aftenbladet får «hakeslepp» over at barneombud Inga Bejer Engh står hardt på at disse avgjørelsene må tas på et overordnet nivå. Barneombudet har gjennom hele pandemien vært forbilledlig opptatt av å sikre barn og unges rett til opplæring på skolen gjennom hele pandemien. Vi vet allerede at nedstengning av skolene hadde store omkostninger for mange, og spesielt store omkostninger for de som allerede hadde det tøft fra før. Dette bør ikke Aftenbladet latterliggjøre på denne måten. Aftenbladet trenger ikke gå lenger enn til Utenforskapskommisjonen som har levert sin rapport «Unge i Stavanger under pandemien». Svært mange unge i Stavanger sliter etter nedstengningene.

Mange skoler står i disse dager i vanskelige avveininger på grunn av mye sykefravær og stramme rammer. Men slike forhold må ikke blandes inn i smittefaglige argumenter. Da kan ressursmangel fort bli en årsak til altfor enkle løsninger.

Høy terskel

Jeg mener pandemien har vist oss tydelig at vi skal ha en høy terskel for å stenge skoler og barnehager. For vi vet hvem det går utover. Slike avgjørelser skal tas på et skikkelig faglig grunnlag. Jeg mener også at kommuner og fylkeskommuner som eiere må ansvarliggjøres i forhold til at barnehager og skoler får de rammer og betingelser som er nødvendig for en forsvarlig drift. Flyttes avgjørelsene om å stenge helt eller delvis ned til den enkelte skole, så vil disse fort bli satt i en skvis ift. dette ansvaret. Det er mye ledere i skole og barnehage heller bør få bestemme over enn dette.

Det skal aldri være lettvint å stenge skole og barnehage, og det skal heller ikke være lettvint for kommune og fylkeskommune å fraskrive seg ansvaret for at skoler og barnehager har tilstrekkelige ressurser for en forsvarlig drift.