Krigen forsterker prisgaloppen, rentene på lån vil stige

KRONIKK: Prisene økte kraftig allerede før krigen. Russlands angrep på Ukraina og sanksjonene fra Vesten forsterker prisoppgangen ytterligere. Det vil vi alle merke det neste året.

Norge er et høykostland, med høye lønninger og høye priser, men vær forberedt på at både priser og lånerenter nå er på vei opp.

Debattinnlegg

Lars Raaholt Bredesen Regionleder Sørvest, Danske Bank

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Jeg er bankmann og har ti tommeltotter. Likevel liker jeg å forsøke meg på noen enkle hjemmesnekringsprosjekter. Nylig skulle jeg bygge ny utebenk, og basert på tidligere erfaringer estimerte jeg en pris på 500–600 kroner for materialene. Med stor optimisme dro jeg på min lokale byggevareforretning og handlet inn. Etter litt prøving og feiling, kunne jeg stolt se på mitt nye utemøbel, vel å merke med en stor budsjettsprekk: Prisen endte nemlig på 1500 kroner.

Allerede tydelig

Selv om jeg sikkert kunne brukt materialene mer effektivt, skyldes mye av den grove budsjettbommen at prisen på trevarer har skutt i været. Ifølge SSB har materialkostnadene for å bygge en enebolig i tre steget med 33,6 prosent det siste året.

Men prisen på byggevarer er ikke det eneste som har blitt dyrere om dagen. Og der jeg blir litt irritert over økte priser, blir sentralbankene bekymret. Både den amerikanske, europeiske og norske sentralbanken sitter nå med en klump i magen og følger med på at prisene er på full fart oppover.

I USA opplever de den største prisstigningen på over 40 år med en inflasjon på 7,5 prosent på årsbasis.

I Norge er veksten over 3 prosent, men det skyldes spesielt høye strøm- og energipriser. Justert for dette er vi fortsatt på 1-tallet i Norge.

Inflasjonsfaren

Men hvor farlig er det egentlig at prisene stiger mye, da? Stabil prisstigning gir stabil vekst og forutsigbar økonomi. Politikerne har også bestemt at stabil prisstigning defineres som konsumprisvekst på 2 prosent. De fleste av våre handelspartnere har samme inflasjonsmål.

Her i Danske Bank venter vi at inflasjonen gradvis vil stige utover i 2022. Vi har derfor lagt til grunn at inflasjonen, uten energipriser, igjen vil havne over 2 prosent mot slutten av året. Men risikoen her er på oppsiden. En rekke faktorer tilsier at prisene kan stige enda mer.

Mangelen på arbeidskraft

Den største bekymringen er mangelen på arbeidskraft, og hvordan dette kan skape en kraftig vekst i lønninger, som igjen skaper økt press på prisene. I vår region har dette vært en kjent problemstilling lenge. Aftenbladet hadde en meget betegnende artikkel i fjor høst der daglig leder ved restauranten Garcia, Kristian Sevland, i ren westernstil utlovet en dusør på 10.000 kroner til den som kunne «finne en kokk til ham».

Les også Ekstrem mangel på arbeidskraft: Kristian utlover dusør til den som kan hjelpe ham

Men mangel på personell gjelder langt flere bransjer enn restaurantbransjen. Aftenbladet kunne nylig fortelle at også energibransjen frykter mangel på kompetent arbeidskraft.

Og ifølge en undersøkelse fra DNV sliter mange av selskapene innen fornybar energi med å skaffe nok folk. Håpet var at mange ingeniører og fagarbeidere fra olje og gass-næringen skulle omskoleres til fornybare næringer som for eksempel i utbygging av havvind.

Men med gode tider i «olja», er det vanskeligere å rekruttere folk. Resultatet er at det grønne skiftet kan gå saktere enn planlagt, og lønningene i energisektoren kan igjen stå foran en kraftig økning.

I Rogaland er nå arbeidsledigheten på nede på 2,1 prosent av arbeidsstyrken. Det er under landsgjennomsnittet på 2,3 prosent.

Både privat­personer og bedrifter nå må ta høyde for høyere rente og dyrere lån.

Leveringsproblemer

Flaskehalser og leveranseproblemer er andre utfordringer som drar opp prisene. Gjennom fjoråret fikk vi jevnlig meldinger om bedrifter som ikke klarte å levere det kundene ønsket. XXL klarte ikke å levere nok sykler, og tomme smågodthyller preget nyhetsbildet.

Disse problemene har fortsatt i 2022, og vi ser ikke tegn til snarlige løsninger. De internasjonale forsyningskjedene er ennå veldig uavklarte. I havnene i USA ligger det for eksempel containerskip og venter i ukevis for å laste om. Og mangelen på mikrochip-er, som rammer produksjonen av elbiler, ser heller ikke ut til å stoppe med det første.

Effektene av leveranseproblemene er at prisene stiger.

Rentenivået

Krigen i Ukraina kommer på toppen av dette. Det er forferdelig å se krigshandlingene som utspiller seg som følge av Russlands invasjon. Og bak de menneskelige lidelsene er også vi økonomer bekymret. Krigen driver opp prisen på en rekke råvarer, som olje, gass og hvete. Dette forsterker inflasjonspresset som allerede finnes.

For å motvirke høyere priser er det viktigste virkemiddelet økt rente. Norges Bank hevet renten to ganger før jul, og det er ventet ytterligere tre rentehevinger i 2022. Det betyr at rentekostnadene på boliglånet ditt kan bli mer enn doblet sammenliknet med det laveste rentenivået.

Renteoppgangen fører også til at vi trolig vil se en utflating i boligprisene.

Bedrifter får også dyrere finansiering som igjen kan medføre lavere investeringsvilje.

Norges Bank skal balansere på en tynn linje. For lite innstramning fører til at prisene løper løpsk. For mye kveler økonomien. Vi vet ikke helt hvor denne linjen strammer de neste årene, men de økte prisene vil uansett påvirke deg.

Den viktigste lærdommen er at både privatpersoner og bedrifter nå må ta høyde for høyere rente og dyrere lån.