Regionen her vest er basert på Gulatinget, som eget lagdømme. Gulatingsloven var også malen for Magnus Lagabøters landslov. Gulating omfattet folket fra Lindesnes til Møre og Romsdal, muligens med unntak av det som i dag er deler av Nord-Møre. Det som i dag kalles Vestlandet. Da blir det feil å innskrenke begrepet. Jeg skjønner godt at en ikke vil tilbake til det gamle begrepet Bergenhus, som de to fylkene i sin tid het. Bjørgvin minner også for mye om Bergen.

Betyr vestavind

Derfor foreslår jeg at de to fylkene bør hete Utrøn, alternativt Utrøn-regionen. Utrøn er et gammelt ord som betyr vestlig. Dekkende for området. Utrøne betyr forøvrig vestavind. Det blir også feil å kalle regionen for Fjordlandet. Bergen kaller seg døren til fjordene, «Gateway to the Fjords». Utrøn er en enkel og grei benevnelse, det vestlige. Hvis man kan norsk.

Innført av danskene

Vestlandet er forøvrig ikke en lokal betegnelse, det var danskene som innførte det for omlag 400 år siden. Så kan en jo døpe om den nye regionen østpå til Innrøn, som betyr østlig. Det er jo geografisk riktig, for landet.

Forslaget er helt gratis.