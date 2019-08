Nye Stavanger mangler kreftkoordinator

Norge står ovenfor en eksplosiv vekst i antall krefttilfeller. Det skyldes at befolkningen vokser, og at vi stadig blir eldre. I Stavanger kommune bor det 6664 personer som har hatt eller som lever med kreft i dag. Dessverre vil dette tallet øke. Kreftregisteret anslår at 42 prosent flere menn og 27 prosent flere kvinner vil få kreft frem mot år 2030.

Samtidig som det vil være flere eldre kreftpasienter, skal liggetiden på sykehusene ned og nye oppgaver og ansvar blir overført til kommunene. Dette gjelder også oppfølging og rehabilitering av kreftpasienter og deres pårørende.

Kreftforeningen i Stavanger får jevnlig henvendelser fra mennesker som faller mellom mange stoler.

Livet snus opp ned

Å få en kreftdiagnose, snur livet opp ned. Kreftpasienter har ofte lange og komplekse pasientforløp, og i mange tilfeller vil hele familien føle seg rammet av sykdommen. Behovet for ulike tjenester er stort. Det er ikke uvanlig at kreftpasienter og deres familier trenger hjelp fra fastlegen, sykehuset, barnehagen, skolen, helsesøster, hjemmetjenesten, rehabiliteringsinstitusjoner, arbeidsgiver, Nav og pasientorganisasjoner – slik som Kreftforeningen – og ofte flere ganger i løpet av sykdomsperioden.

Men når du er kreftsyk, eller er pårørende, har du sjeldent overskudd til å orientere deg om ulike tilbud eller rettigheter. Det er i beste fall svært krevende og energitappende. Energi du bør bruke på å bli frisk eller på kvalitetstid med familien.

En forutsetning for kvalitet

Kreftforeningen ser at koordinerte tjenester – det vil si riktig tjeneste til riktig tid – betyr svært mye for kvaliteten i behandlingstilbudet og for pasientens livskvalitet gjennom sykdomsperioden. Dette gjelder også for pasienter som har blitt kreftfrie. For kreftfri betyr ikke alltid frisk. Én av tre kreftoverlevende får senskader og trenger oppfølging i lang tid etter kreftbehandlingen – der de bor. Det er nettopp denne viktige jobben en kreftkoordinator gjør.

I kreftbehandlingen på sykehus, gjennom de såkalte pakkeforløpene, har man erfart at det viktigste suksesskriteriet for god kreftomsorg, er å ha én dedikert person som følger opp hver enkelt pasient. Nå skal regjeringen snart rulle ut såkalte «pakkeforløp hjem», som skal sikre at kreftpasienter får den oppfølgingen de trenger der de bor. Da må Nye Stavanger kommune stå klar.

En kreftkoordinator som er ansatt i kommunen må på samme måte som på sykehuset sørge for at pasienten får den riktige hjelpen og tjenestene til riktig tid.

Stort behov

Kreftforeningen i Stavanger får jevnlig henvendelser fra mennesker som faller mellom mange stoler. En småbarnsmor som opplevde at hennes mann fikk hjernesvulst, trengte hjelp gjennom en lang sykdomsperiode. I tillegg til å skulle være en støtte for sin ektefelle og barn, ordne alt det praktiske med skole og barnehage, og orientere seg om egne rettigheter på arbeidsplassen, så trengte hun hjelp til å takle sorgen. Å ha en kreftkoordinator i kommunen ville gjort denne familiens tøffe hverdag mye enklere. Nye Stavanger kommune vil bli den fjerde største kommunen i Norge – og det uten en kreftkoordinator. Til sammenlikning har Bergen tre, Kristiansand én, Oslo 13 og Trondheim én. Kommunen må ta grep nå for å kunne møte denne voksende pasientgruppen, og alle enkeltmenneskene. Våre innbyggere fortjener å ha tilgang på den beste kreftomsorgen.