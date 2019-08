Er det en trussel for Den norske kirke (Kirken) at flere kandidater og lister stiller til kirkevalget? Er kirken bedre tjent med at menighetene og nominasjonskomiteen ordner dette selv? Dorrit Vignes Isachsen skal ha ros for å være tydelig på hva hun står for i sitt innlegg i Stavanger Aftenblad 13.august. Det skulle jeg ønske alle kandidatene på hennes liste var. Da hadde det vært lettere for de som skal stemme, å vite om de stemmer på kandidater som de er enige med.

Jeg står på Åpen folkekirke sin liste. Jeg leste gjennom valgprogrammet og fant ikke et eneste punkt jeg var uenig i. Så det var enkelt å svare ja da de spurte om jeg ville stå på lista.

Møteplasser

Programmet til Åpen folkekirke er tuftet på samarbeid, dialog, frivillighet og demokrati. Skal jeg trekke fram et punkt som betyr mye for meg må det bli: - Kirken skal tilrettelegge for møteplasser også på tvers av konfesjoner, religioner og livssyn, og bidra til å styrke religionsdialogen på lokalt og nasjonalt nivå.

Jeg klarer ikke å finne en formulering eller målsetting Åpen folkekirke har satt for arbeidet de neste fire årene som skal øke konfliktnivået. Påstanden faller på sin egen urimelighet. Vi som stiller til valg, gjør det fordi vi tror at våre løsninger skal styrke Kirken og løfte engasjementet.

Tro, håp og kjærlighet

Jeg tror at et åpnere og enklere valgsystem i Kirken øker deltakelsen fra det store flertallet som synes døren inn til tider har vært trang og smal. Åpen folkekirke har et enkelt budskap. Tro. Håp. Kjærlighet. For alle.