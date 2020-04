Kulturministeren, korpsene og krisepakke 2

KORONA-KRISEN: Kulturkrisepakke 2 må være innrettet slik at de store inntektstapene korpsene har denne våren, kan bli kompensert på en måte som monner.

Korpsene skal få spille på 17. mai – under folkehelsedirektør Camilla Stoltenberg og helsedirektør Bjørn Guldvogs strenge smittervernregler. Men da må de også få uttelling i kulturkrisepakke 2 fra kulturminister Abid Raja (V). Tegning: Herb

Morten Skaarer Styreleder, Korpsnett Norge

I år blir nasjonaldagen helt spesiell på alle måter. Barnetogene er avlyst. Vi kan ikke samles i store grupper slik vi pleier å gjøre.

Fredag i forrige uke kom gladmeldingen om at vi skal få spille på nasjonaldagen likevel. Riktignok med to meters avstand mellom musikantene i alle retninger, og et strengt regime for gjennomføring.

Men likevel, her skal det bli korpsmusikk. «Ja vi elsker» og «Gammel jegermarsj» skal klinge over landet fra lengst i sør, der pollenallergien er i full blomst, til lengst oppi det snørike nord, der musikantene må grave seg ned i tide for å finne asfalt å marsjere på. Enten i små grupper på fem og fem, eller med fullt korps, bare man finner praktiske løsninger som gjør det forsvarlig og gjennomførbart.

Uansett er vi i korpsbevegelsen glade for at kulturministeren mener korps er så viktig for nasjonen på 17. mai, at det er lagt opp til en egen løsning for oss. Korpsmusikk har tross alt vært en tradisjon på 17. mai helt siden vi delte kongehus med svenskene.

Skivebom i den første pakken

Vi er også glade for at kulturminister Abid Q. Raja nå har prioritert å møte korpsorganisasjonene, slik at vi kan synliggjort hva som må til om korpsene skal overleve. Skivebommen fra den forrige kulturkrisepakken må ikke gjentas en gang til. Da overlever ikke korpsene. Pengemangelen begynner allerede å bli prekær for mange. Både skolekorps og amatørkorps melder om tiltagende likviditetskrise.

Lotteri- og stiftelsestilsynet brukte illustrasjoner av marsjerende korps og et vaffelhjerte da de skulle informere om muligheten til å søke på tilskudd fra krisepakke 1.

Det er to grunner til at det er lett å hevde at det var skivebom det også:

Korpsene fikk absolutt ingen som helst nytte av den pakken. Ingen av korpsenes normale inntekter kunne søkes dekket. Vaffelsalg er en ganske vanlig, og ganske innbringende inntektskilde for mange korps, men det var tydelig understreket at det ikke ville være mulig å søke om å få dekket bortfallet av slike inntekter.

Korpsmusikere og vafler var med da Lotteri- og stiftelsestilsynet presenterte krisepakke 1 for kulturlivet – som ikke traff verken rammede korps eller vaffelsalg. Foto: Skjermdump fra lottstift.no

Flere hundre millioner

Derfor kan ikke en krisepakke 2 være begrenset til tapte billettinntekter, deltakeravgifter og merutgifter ved avlysninger eller utsettelser slik den første var. Kulturkrisepakke 2 må være innrettet slik at de store inntektstapene korpsene har denne våren – vi snakker om flere hundre millioner kroner allerede før sommerferien – kan bli kompensert på en måte som monner.

Da må også tapte inntekter på loppemarkeder og basarer, vaffelsalg på arrangement og andre inntektsområder, komme med.

Kulturministeren har lagt stor vekt på å gi korpsene muligheten til å spille i gatene 17. mai i år. Vi får tro han også ønsker seg korpsmusikk på 17. mai neste år. Men det klarer ikke korpsene uten kulturministerens hjelp.