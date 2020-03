Ta vare på helsepersonells helse

DEBATT: Det er en krevende tid for oss alle, men spesielt for helsepersonell. Norsk Sykepleierforbund organiserer nærmere 120.000 sykepleiere og de aller fleste av dem har nå svært krevende arbeidsdager.

«Det å være fleksibel er en integrert del av sykepleierkompetansen. Samtidig er det en grense», skriver Nina Horpestad. Foto: Illustrasjonsbilde/Scanpix

Debattinnlegg

Nina Horpestad Fylkesleder, Norsk Sykepleierforbund, Rogaland

De er satt til andre og nye arbeidsoppgaver, helsesykepleiere fra skolehelsetjenesten driver smittesporing, legevakt-sykepleiere står i telt med fullt smitteutstyr og tar smitteprøver, og sykepleiere blir tilkalt på jobb når de egentlig skulle ha fri.

Det å være fleksibel er en integrert del av sykepleierkompetansen. Samtidig er det en grense. Når sykepleiere ikke lenger kan ha et minimum av forutsigbarhet i egen arbeidshverdag og i eget liv, øker belastningen bekymringsfullt.

Nå er privatlivet og familielivet til sykepleierne mer eller mindre satt på vent.

Flertallet av sykepleierne arbeider vanligvis i turnusordninger. De har da en oppsatt plan for vakter som gjør det mulig å planlegge og slik kombinere jobb med privatliv. Arbeidstiden kan selvfølgelig endres, men da med varsling i god tid slik at en kan invitere til bursdagsfeiring for 5-åringen og planlegge helgeturen med venninner – slik andre yrkesgrupper i åtte til fire-jobb tar for gitt.

Satt på vent

Nå er privatlivet og familielivet til sykepleierne mer eller mindre satt på vent. De må jobbe langt utover lovens alminnelige grenser for overtid – og de opplever å få endret sin arbeidstid «over natten». De som skulle jobbet på dagtid, blir bedt om å komme samme kveld, de som skulle hatt fri lørdag, blir oppringt fredag kveld og bedt om å komme på jobb dagen etter.

Ja, vi er i en spesiell tidsperiode som alle vet vil gå over, men ingen vet når den vil være over. Det er min bekymring. Hvis sykepleiere skal kunne stå i denne krevende tiden over flere uker, sannsynligvis måneder, må ikke arbeidsbelastningen bli for stor tidlig i forløpet. Skjer dette, vil det utgjøre en stor risiko for at flere av sykepleierne i frontlinjen blir syke, og da har vi som samfunn påført oss selv en ny og krevende utfordring vi må gjøre alt for å unngå.

Jeg vet at ledere i helsetjenesten har en svært krevende jobb med å organisere personell til de viktigste oppgavene, og jeg vet at alle gjør så godt de kan.

Kan vare i flere måneder

Min anmodning til arbeidsgiver er at til tross for at unntaksbestemmelsene fra arbeidsmiljøloven nå er iverksatt, så må en ta høyde for at virusutbruddet og dets konsekvenser kan vare i flere måneder. Det innebærer at vi må unngå for høy belastning på sykepleiere og øvrig helsepersonell for tidlig i forløpet.

Dette skal vi klare sammen!