DEBATT: Norge er et fjellrikt land med veier som snor seg under bratte dalsider. De små trekantskiltene som varsler om skredfare ignoreres av de fleste, og få tenker på at et skred kan ligge rett forut.

«En dynamisk skredvarsling kan være «normal, forhøyet og stor skredfare» for en gitt strekning», skriver Conrad Lindholm. Foto: Conrad Lindholm

Conrad Lindholm Dr., SeismoConsult

Skred kommer som snø-, stein-, sørpe- eller jord-skred, men de fleste utløses av været: kulde/varme, regn og vind. Nettstedet www.varsom.no gir varsler regionalt og er et godt hjelpemiddel for

institusjoner, men sjelden for den vanlige trafikant.

Hva mer kan gjøres?

Meteorologisk institutt (og andre i bransjen) er flinke med sine lokale varsler og har i ettertid detaljerte data for hvor nedbør har vært mest intens. Meteorologene har en ypperlig detaljkunnskap om været som var og været som kommer.

Komplementært er Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) den

nasjonale myndighet for skredkunnskap, varsling og sikring. NVE sitter på detaljert historisk skredinformasjon og kunnskap om faresoner og hvilke forhold som med større sannsynlighet utløser skred (jordsmonn, bratthet, nedbørsmengde, varighet, temperatur osv.).

Skredvarsling er først nyttig når den når frem til bilisten!

De to institusjonene kombinerer sin kunnskap i regionale varsler som distribueres på www.varsom.no. Det er bra, men mye, mye mer kan gjøres med geografisk spisset informasjon og enkel teknologi. Den informasjonen som i

dag er tilgjengelig, kan med enkle grep spisses til detaljert geografisk informasjon om forhøyet skredfare på kjente skredutsatte steder. Ingen kan gi sikre prediksjoner (jfr. «Mannen»), men aktualiserte, dynamiske, varsler til veifarende som bidrar til økt forsiktighet, vil i betydelig grad redusere risikoen for

de veifarende.

Skredvarsling er først nyttig når den når frem til bilisten! Dynamiske, elektroniske informasjonstavler kan enkelt plasseres ved innfarten til skredutsatte strekninger. Disse kan med dagens teknologi enkelt oppdateres automatisk hver time slik Meteorologisk institutt oppdaterer sine varsler med korte intervaller. En dynamisk skredvarsling kan være «normal, forhøyet og stor skredfare» for en gitt strekning.

En annen mulighet er å utnytte det faktum at nesten alle nye biler er utstyrt med GPS og informasjonsskjermer. Ved å abonnere på en app til bilen, kan man få status på skred-situasjonen der bilen til enhver tid befinner seg. Dette er teknologi som allerede finnes og er i bruk av forskjellige applikasjoner.

Sanntidsinformasjon

En varsling kan gjøres på mange måter. Det sentrale punktet vi ønsker å peke på er at dagens kunnskap og mulighet for sanntidsinformasjon gir større varslingsmuligheter til trafikanter i utsatte områder enn det som i dag utnyttes. Teknologien er enkel og sikringspotensialet i et slikt varsel betydelig fordi det

høyner sjåførenes aktsomhet. Og det er kostnadseffektivt.

Publisert 19. desember 2019 17:00