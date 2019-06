En ung lege jeg kjenner svært godt, sier at det var tysklæreren på videregående som sendte henne til Polen. Hadde formidleren av Goethe, akkusativ og konjunktiv gitt sin elev fem og ikke fire i faget, ville det ha blitt studier av scrotum og sternum i Tromsø, ikke i Stettin.

Bare i et fåtall fag kommer elevene på videregående opp til eksamen med sensorer fra andre skoler. De fleste av tallene på vitnemålet er standpunktkarakterer de får av sine egne lærere. Ergo skal vi ikke bare undervise og inspirere; vi skal også være dommere.

Det er ikke sikkert du må ha seks i gym for å rotfylle en jeksel eller fem i sidemål for å kastrere en hannkatt.

Karaktersettingen gir oss makt

Siden karakterene fra videregående teller svært mye til mange studier, er vi lærere bestyrere av billettkontorer for høyere utdanning. Vi blir lett glad i de flotte ungdommene i klassene, og vi innbiller oss at det omvendte også kan skje. Men karaktersettingen gir oss makt. Trener og dommer, det er en pinefull kombistilling som åpner for skjønn, smisk og pisk.

Kan det bli slutt på dette? Elever som på videregående velger den internasjonale IB-linjen (International Baccalaureate), tar eksamen i alle fag. Det er én mulig løsning for norske videregående skoler.

En enda bedre løsning er det om universiteter og høyskoler selv siler ut dem som skal komme inn, ved hjelp av opptaksprøver og intervjuer. I Chile, forteller en kollega av meg fra de kanter, blir man ikke medisinstudent bare med strålende karakterer fra videregående. Stryker man to ganger på en psykologisk test, er det bare å se langt etter stetoskop og hvit frakk.

Billig system

Dagens system med videregående skoler som billettkontorer er billig. Noen annen grunn til at det opprettholdes, kan jeg vanskelig se. Legger politikerne mer penger i potten til opptaket av studenter, får vi formodentlig bedre yrkesutøvere. Det er ikke sikkert du må ha seks i gym for å rotfylle en jeksel eller fem i sidemål for å kastrere en hannkatt.

Forleden hadde jeg noen av mine elever oppe til eksamen i norsk muntlig, med sensor fra en annen skole. Om noen fikk billett til Polen da, slipper jeg å gruble på.