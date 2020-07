Mens vi venter på den store katastrofen i «brannblokka»

STAVANGER: Vi trenger en holdningsendring overfor de i samfunnet vårt som er svakest stilt.

«Gi opp alt håp, dere som kommer inn her.» Tegning: Siri Borge.

Siri Borge Rødt Stavanger, nestleder i Stavanger Boligbygg

Før helgen brant det i Hjalmar Johansens gate 6, også kjent som «narkis-blokka». Navnet på den 11 etasjer høye bygget er beskrivende nok og trenger ingen utdypning. Heldigvis ble ingen drept.

Til nå har det blitt kastet små tiltak mot blokken, så som brannsikring som blir trukket fram i mediene for å bøte på de forferdelige forholdene i blokka, – noe vi skal være utrolig glade for i dag! For dette kunne fort blitt som med brannen som i 2017 tok 71 liv i Grenfell Tower, den 24 etasjer høye blokka i London.

Jeg tror likevel at denne hendelsen kun er som en ventepølse, og et forløp til andre ulykker og uheldige hendelser.

Hvilke muligheter har vi?

Og bare så det er klart: Det er en pågående katastrofe i blokka som har utspilt seg i mangfoldige år, hvor uføretrygdede, flyktninger og rusmisbrukere er blitt stuet sammen i en kakofoni av nød og elendighet.

Vi forlanger gode eldrehjem, vi forlanger skikkelige barnehager, – men hvem skal forlange noe for denne lille gruppen mennesker som ikke kan ta tilstrekkelig vare på seg selv og er en fare for seg selv og sine omgivelser?

Samfunnet må ta imot disse menneskene i våre nabolag over hele kommunen. Ikke kaste dem inn i samme grotta i Hillevåg, som er bydelen som kom dårligst ut i levekårsundersøkelser.

Det er heller ikke sikkert at Villa Lagård vil være vellykket, løsningen kan fort føre til gettoisering. Men vi må i gang med en utredning som ser på hvilke muligheter vi har, og vi må helst komme i gang med dette arbeidet i går.

Dør av sult og manglende behandling

Det er vårt ansvar som medmennesker, politikere og naboer å ta vare på de av oss i samfunnet som har det aller verst, ikke skyve problemet ut av syne i årevis, slik vi til i fjor i 24 år har gjort i en høyrestyrt kommune, mens folk dør av overdoser og sult. For den vanligste dødsårsaken blant narkomane etter overdose, er underernæring. Det kan kobles til mangel av evne til å ta vare på seg selv, men også til privatøkonomi, hvor narkotika står lenger oppe på handlelista enn mat.

Så i en av de rikeste byene landet, i det rikeste landet i verden, dør mennesker av sult og mangel på behandling.

Og make no mistake – dette er fordi vi ikke vil bruke penger, ikke fordi vi ikke vet hva vi skal gjøre. Vi trenger ny ruspolitikk, vi trenger hus og behandling for dem som vil ha det, og vi trenger en holdningsendring overfor de i samfunnet vårt som er svakest stilt.