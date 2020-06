Vi trenger sykehjemmet i Jåttåvågen nå, ikke i 2026

DEBATT: Det er med beklagelse at vi i Senior Norge/Stavanger bare må konstatere at administrasjonen og politikerne i helse og velferd er fornøyd med at vi ikke vil få et nytt sykehjem i Jåttåvågen før i 2026. Vi eldre borgere er det ikke.

«Det er ikke greit at pasienter sendes rett hjem etter en operasjon. Det er en stor psykisk belastning for pasienter og pårørende», skriver Aud Klovning Knudsen og Elsa Kristiansen. Foto: Illustrasjonsbilde/Scanpix

Aud Klovning Knudsen Styremedlem i Senior Norge/Stavanger

Elsa Kristiansen Leder i Senior Norge/Stavanger

Da Samhandlingsreformen ble innført 2012, burde Stavanger kommune umiddelbart ha startet byggingen av to nye sykehjem. Lervig ble ikke ferdig før 2018. Nå mener dere altså at det er greit å vente til 2026 med å få ferdig det neste sykehjemmet.

Stavanger har hatt ventelister for å få fast plass på sykehjem på ca. 70 siden 2009.

Stavanger har måttet betale SUS atskillige millioner fordi de ikke har kunnet ta imot de utskrivningsklare pasientene. (2019 = 10,1 mill., 2018 = 12,7 mill., 2017 = 6,7 mill., 2016 = 6 mill., 2015 = 8 mill.) Fra 2020 er prisen pr. ventedøgn 5036 kr.

Hvor mange millioner skal dere bruke fram til 2026?

Vi mener at planlegging og bygging av sykehjemmet i Jåttåvågen må starte umiddelbart.

Krav på sykehjemsplass

Nå har det vært en sak i utvalg for helse og velferd (sak 17/20: Rett hjem-forsterket utskrivningsteam) i møtet 28.04.20. Her foreslår administrasjonen å opprette et team på en sykepleier, en lege og en fysioterapeut. Disse skal se hvor mange pasienter de kan sende rett hjem fra sykehuset. Teamet vil koste 2,35 mill. Dermed håper de å spare en mill. på pengene som de vet de må betale til SUS. De planlegger å sende hjem pasienter som trenger oksygenbehandling og dem som må til Stokka sykehjem for å få intravenøsbehandling på dagtid mens de sover hjemme. Senior Norge/Stavanger mener at pasienter som trenger slik behandling, har krav på sykehjemsplass.

Det er ikke greit at pasienter sendes rett hjem etter en operasjon. Det er en stor psykisk belastning for pasienter og pårørende. Særlig sårbare er de som bor alene.

Skandale

Stavanger mangler sykehjemsplasser. Derfor mener vi at planlegging og bygging av sykehjemmet i Jåttåvågen må starte umiddelbart. Denne saken må bystyret ta opp på nytt. Det er en skandale at vi eldre i denne byen skal måtte vente på sykehjemsplass når vi trenger det. Det er en sannhet med modifikasjoner at «alle» vil bo hjemme når sykdom og alderdom når oss. Det kommer en dag da vi trenger omsorg, trygghet og pleie. Det er ikke greit at det skal være de pårørende som skal ha ansvar for dette.