Av: Rolf Skjelstad, styremedlem Stavanger Arkitektforening

Førstekandidat for Venstre i Stavanger, Jan Erik Søndeland, tok i Aftenbladet 14. juni til orde for at vi her i byen bør gjøre som i Bergen, og få på plass en egen byarkitekt.

Han pekte på mange store utbygginger i Stavanger i årene som kommer, og uttalte at i dag er ansvaret for byens utseende for spredt og i for stor grad overlatt til tilfeldigheter.

Arkitektene er ute av nesten alle posisjoner i Stavanger kommune.

Stavanger kommune har 25 ansatte arkitekter. Jeg tror aldri det har vært flere. Men arkitektene er ute av alle viktige funksjoner. Før var arkitektene byggesaksjef, byplansjef, kommuneplansjef, byarkitekt, byantikvar, til og med rådmann. Nå er funksjonene arkitektene ledet, fjernet eller så er andre faggrupper satt i ledelse.

Følger ikke med?

Høyre med samarbeidspartnerne, blant annet Venstre, forteller at det er de som har styrt byen, de har initiert eller godkjent kommunens omorganiseringer, laget kommunale stillinger, stillingsbetegnelser og sikkert også hatt mulig til å påvirke ledelsesposisjoner.

Enten er fjerningen av arkitektene fra viktige posisjoner en villet, styrt tilstand, eller så mangler de interesse for å ha arkitekter i stillinger som gir innflytelse.

Eller kanskje aller verst, de husker ikke, kjenner ikke historien og mangler oversikt over hva som skjer. De følger ikke med.

Byarkitekt som dekkoperasjon

Det er i denne situasjonen noen foreslår å opprette en byarkitektstilling, en stilling uten formell og reell innflytelse på planer som skal behandles, på byggetillatelser.

Arkitektur er viktig, hipp, hipp «byen skal utformes på en helhetlig og arkitektonisk måte». Så, vekk med arkitektledelse der byen utformes eller bygg vurderes. Det er det jeg kaller en dekkoperasjon.

Etter å ha tatt arkitektene systematisk vekk fra alle viktige stillinger skal det opprettes en ny stilling, selvfølgelig uten myndighet, for å dekke over at de har vært med på å frata arkitektene alle posisjoner de engang hadde.

Arkitekturpolitikk

Kommunen har ikke klart å formulere en arkitekturpolitikk, eller som noen sier, en arkitekturplan (hva nå det er).

Det er jo vanskelig, men politikerne kunne begynne med å utforme en politikk for hvordan de vil bruke de 25 arkitektene som jobber i kommunen. Og for hvordan disse kan gis bedre muligheter til å bidra til bedre planer, bedre byrom, bedre bygninger, bedre boliger.

La disse arkitektene få flere stemmer, la de få større innflytelse. Prøv det først.