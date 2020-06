Mímir Kristjánsson: Forvirra fra Høyre om kommunale foretak i Stavanger

DEBATT: Færre kommunale foretak vil spare Stavanger kommune penger, fjerne unødvendig byråkrati og gi de ansatte mer tid og tillit i hverdagen.

Stavanger Byggdrift KF leverer drift av kantiner, renhold og vaktmestertjenester etter meningsløse bestiller/utfører-prosesser internt i kommunen – altså med undøvendig mye byråkrati, argumenterer Mímir Kristjánsson i Stavanger Rødt.

Mímir Kristjánsson Gruppeleder, Rødt Stavanger

Høyres Ingebjørg Folgerø og Hilde Karlsen spiller overrasket over at det nye flertallet i Stavanger vil ta flere av kommunens seks selvstendige foretak tilbake i egenregi. Det bør de slett ikke være. Foretaksmodellen var et motefenomen på starten av 2000-tallet som de fleste kommuner nå beveger seg bort fra. De fleste kommuner har null, ett eller i høyden to kommunale foretak. Etter 24 år med Høyre-styre har Stavanger seks.

Unødvendig byråkrati

Hva er ulempene med foretaksmodellen? Innenfor administrasjon og ledelse innebærer den dobbelt opp med kostnader. Foretakene må føre eget regnskap, ha egen revisjon og betale ut egne styrehonorarer (disse honorarene er Folgerø, Karlsen og jeg godt kjent med, for det er vi politikere som mottar dem). Det forsvinner flere millioner av skattebetalernes penger i dette dragsuget.

Enda viktigere er alle årsverkene som blir kastet bort i meningsløse bestiller/utfører-prosesser. Kort fortalt er det slik at kommunen med foretaksmodellen bestiller tjenester av seg selv som om det var på et privat marked.

De færreste av byens innbyggere vet dette, men i dag er det slik at for eksempel renhold, vaktmestertjenester og parkvesen er skilt ut i egne enheter, som så selger sine tjenester til kommunen som om de var private firma. Dette skjer altså til tross for at foretakene er hundre prosent kommunalt eide og ikke engang selvstendige rettssubjekter.

Denne måten å leke butikk på er populær blant Høyre-politikere, men fører egentlig ikke til annet enn unødvendig byråkrati.

Første skritt mot privatisering

Et foretak som Stavanger Byggdrift (renhold, vaktmestertjenester, drift av kantiner, med mer) får tusenvis av bestillinger fra kommunen hvert år. Alle disse skal utformes i kommunen og ekspederes i foretaket på profesjonelt vis, med det resultat at verdifull arbeidskraft koker bort i internbyråkrati.

Å skille ut kommunale virksomheter i egne foretak regnes dessuten som et første skritt på veien mot anbudsutsetting og privatisering. Det er av grunner som disse det suverent største forbundet i kommunal sektor, Fagforbundet, går imot foretaksmodellen.

Samarbeid og åpent for justeringer

Folgerø og Karlsen kaster seg på kritikken fra enkelte tillitsvalgte mot prosessen som nå går for å evaluere foretakene. I flertallspartiene er vi åpne for å justere denne prosessen, og vi har jevnlig møter med de tillitsvalgte.

Men vi tror ikke det blir noe kjekt for de ansatte i foretakene å jobbe flere år i usikkerhet når det politiske flertallet i byen er klokkeklare på at antall foretak skal ned. Trenering og utsettelser skaper uro. Derfor er vi opptatt av å få gjort vedtak i denne saken i løpet av året. Vi er åpne for å lytte til alle innspill, og har ikke konkludert rundt hvor mange eller hvilke foretak som skal tilbake i egenregi.

Men vi er sikre på at antallet skal ned. Det vil spare kommunen penger, fjerne unødvendig byråkrati og gi de ansatte mer tid og tillit i hverdagen.

Publisert: Publisert: 16. juni 2020 10:00