I alle år har naturvernet blitt glemt og neglisjert i Stavanger og Rogaland, også av de «grønne» partiene. Naturmangfoldet har alltid tapt i kampen mot nye kjøpesenter, veier og spredte kontor- og boligfelt. Selvfølgelig skal vi bygge, bo og jobbe, men vi må planlegge byen og stille krav til utbyggere, slik at naturen ikke alltid taper og blir ofret. Uten natur blir Stavanger en fattig kommune.

Fire konkrete saker

Å gi naturen er sterkere stemme er en av hovedgrunnene til at jeg for første gang har valgt å engasjere meg i politikken. Jeg kommer fra jobb i Naturvernforbundet, en av de sterkeste stemmene for å ta vare på vipa. Her er fire konkrete saker jeg og Miljøpartiet De Grønne vil jobbe for i min hjemkommune Stavanger for å ta vare på vipa og andre fugler.

1. Frede vipene på Stokka. Området øst for Litle Stokkavatnet er det viktigste leve- og hekkeområdet i Stavanger. Fire viper har allerede ankommet i vår. Her vil De Grønne aldri tillate inngrep, som f.eks. å anlegge turstier, som kommuneadministrasjonen vil.

2. Kartlegge vipeområder. Vi må kartlegge og lage en tydelig oversikt over aktuelle leveområder for viper i Stavanger, Finnøy og Rennesøy, og lage en plan for hvordan vi kan sørge for at viper etablerer seg her og sørge for det ikke gjøres menneskelige inngrep.

3. Gi bønder kompensasjon. Viper hekker ofte på jorder. Bønder i nye Stavanger, som har jorder hvor viper hekker, må tilbys kompensasjon for å utsette slåtten eller la være å dyrke området til etter at vipene er ferdig med hekking.

4. Gjøre Mosvatnet til naturreservat. Her er rett nok ingen viper, men over 150 andre fugler er registrert, flere av dem sjeldne og truet. Mosvatnet er et av Rogalands viktigste fugleområder, så dette våtmarksområdet må tas bedre vare på. Vi må også få på plass fugleholmen i Mosvatnet, den som dagens flertall aldri har fått til.

Dette var fire konkrete punkter som Miljøpartiet De Grønne vil få til i Stavanger, men det aller viktigste er at i enhver arealpolitisk beslutning vi gjør, skal hensynet til naturen først kartlegges og så ivaretas.

Takk til Moi Nilsen

Til slutt en takk til Fosså som tar opp dette viktige temaet og utfordrer både kommuner, fylkeskommune og bønder. Også en takk til Leif Arne Moi Nilsen i Fremskrittspartiet, som reddet vipene på Stokka i 2018, og en av få fuglevenner i stavangerpolitikken.