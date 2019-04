Politikerne må ta de ansatte i kommunen på alvor

Den siste tiden har stadig flere politikere valgt den lette løsningen når de blir presset på ting som ikke fungerer godt nok. Da velger flere av dem å skylde på kommunens ledelse og ansatte, i stedet for å ta et kritisk blikk på eget partis prioriteringer og økonomiske bevilgninger. Ser en virkelig ikke at det blir gjennomskuet, og at negative uttalelser om de ansatte skaper uro i rekkene?

Jeg er stolt

Jeg er stolt over å være ansatt i Stavanger kommune. Hver eneste arbeidsdag blir jeg imponert over kompetansen til mine kolleger, hvor engasjerte de er og hvor langt de strekker seg for å levere de beste tjenestene til innbyggerne i Stavanger. De legger stoltheten i det de yter i løpet av arbeidsdagen, og motiveres av det bidraget vårt betyr for tjenestemottakerne. Stavanger kommune er nemlig langt fra lønnsledende, så det er ikke mange av kommunens ansatte som har valgt jobben og yrkesretningen for lønnens del.

Kommunens medarbeiderundersøkelse for 2019 viser en veldig høy score på prososial motivasjon. Det vil si at det å gjøre noe nyttig og verdifullt for andre er en viktig drivkraft for svært mange av kommunens ansatte, og at det er viktig for dem å levere god kvalitet på tjenestene. Likevel forteller tillitsvalgte at ansatte i økende grad føler seg mistrodd og mistenkeliggjort, at det ytre presset har økt, og at de ikke alltid har lyst til å si hvor de jobber. Da er vi på vei i helt feil retning, og dette bør være et tegn som tas på alvor.

Demotiverende

Vi kan ikke styre hva innbyggerne mener og synes om tilbudene de får fra Stavanger kommune. Men vi kan, og skal, alltid gjøre vårt beste. Det vil alltid være fornøyde og misfornøyde tilbakemeldinger, men det viktigste er å ta alle henvendelser på alvor og alltid jobbe for å forbedre oss. Lite er likevel så krevende og demotiverende som når politikerne ser på de ansatte som en del av problemet i stedet for en del av løsningen!

Er det høyt sykefravær blant de ansatte i Stavanger kommune? «Vi kutter bare i lønnen deres, så kommer de seg nok på jobb!» eller «De har et kulturproblem!»

Sier de ansatte i barnevernet at de ikke har nok tid til hvert barn? «Det er bare kompetansen deres det står på; dere må bli bedre, ikke flere!! Klarer ikke skolene å gi elevene det spesialpedagogiske tilbudet de har behov for? «Dere får bare bli mer effektive og prioritere bedre!»

Selvfølgelig er det ting som kan og bør forbedres, og løsningen er heller ikke alltid mer penger. Kommunen skal alltid jobbe for å bli bedre, og da er det viktig med konstruktive tilbakemeldinger som tas på alvor. Likevel virker det som om flere politikere glemmer at det faktisk er de selv som har ansvaret, som overordnede arbeidsgivere og som de som vedtar kommunebudsjettet.

Ap lytter

Dette er en av grunnene til at jeg i høst valgte å engasjere meg i Arbeiderpartiet. Fordi jeg opplever Stavanger Arbeiderparti som et parti som hører på de ansattes frustrasjoner og bekymringer og tar dem på alvor. Ap har i flere år sett at stavangerskolen er underfinansiert, og har derfor økt bevilgningene til skole hvert år i sine alternative budsjetter. Vi mener at sykefraværet i oppvekst og helse best reduseres ved å minke belastningen på de ansatte, og vil ha flere varme hender til å utføre oppgavene. I tillegg lytter Ap til frustrerte ansatte i barnevernet, og forstår at utfordringene ikke løses ved å be de ansatte øke kompetansen sin. Derfor la de og samarbeidspartiene inn betraktelig økte midler til barnevernet. Det handler rett og slett om prioriteringer.

Det er over 9000 ansatte i Stavanger kommune, og 01.01.20 blir vi enda flere. Oppfordringen min til Stavangers politikere er klar: Lytt til de ansatte i Stavanger kommune og ta dem på alvor. Og ta deres ansvar som arbeidsgivere.

Det er på tide å fremsnakke Stavanger kommunes ansatte!