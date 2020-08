La sykkelhjelm bli kult igjen!

HJELMBRUK: Vi ser med bekymring på at færre barn og voksne bruker sykkelhjelm. For noen år siden var det flaut å sykle uten hjelm. Nå har vi inntrykk av at det blant en del barn og unge er flaut å bruke hjelmen.

De voksne, her ved John Peter Hernes, bør være gode eksempler for barn når det gjelder bruk av hjelm, skriver de tre sykehusansatte. Foto: Fredrik Refvem

Debattinnlegg

Kathinka D. Kurz Nevroradiolog, SUS

Clemens Weber Nevrokirurg, SUS

Andreas Reite Fung. traumeansvarlig kirurg, SUS

Vi mener sykkelhjelmen har betydelig flere fordeler enn ulemper. Når uhellet er ute, kan sykkelhjelmen forhindre både alvorlige skader som kraniebrudd og hjerneblødning, og også avverge mindre alvorlige skader. Vi tenker spesielt her på hjernerystelser. Ofte går disse plagene raskt og fullstendig tilbake i løpet av et par uker, men hos 10–15 % av pasienter med hjernerystelse, ser vi at symptomer som hodepine, svimmelhet og utmattelse vedvarer.

Dette kan føre til at barn og unge også etter lette hodeskader ikke klarer å fullføre skolegang og at voksne i alle aldre får funksjonsfall som gjør at de kan falle ut av arbeidslivet. Vi er klar over at sykkelhjelm ikke er en komplett beskyttelse ved fall, og at det aller viktigste for å forhindre skader er at man opptrer ansvarlig i trafikken, men dersom uhellet er ute, vil sykkelhjelmen kunne forhindre en del av de vanligste hodeskadene.

Sykkelhjelmen bør være på ved bruk av alle fremkomstmidler som ruller fort av gårde på hjul. Vi vil spesielt nevne elsparkesyklene. Det er en kraftig økning i skader relatert til bruk av elsparkesykler. Her er det ikke tilrettelagt for hjelmbruk på de fleste utleiesyklene og vi ser at også mange som har egen elsparkesykkel dropper hjelmen.

Mulig det er behov for en nasjonal holdningskampanje, men vi vet også at barn og unge ser til de voksne. Vår klare oppfordring er at voksne bør gå foran som gode eksempler når det gjelder hjelmbruk. Foreldre bør også stille krav til bruk av hjelm når barna bruker sykler og eller bruker andre fremkomstmidler på hjul.