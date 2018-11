Nå er jeg så trett av begrepet «eldrebølge», at jeg bare må si det høyt. Vi har ingen eldrebølge! Det finnes ingen eldrebølge! Hvem har i det hele tatt funnet opp det ordet?

Vi blir flere eldre. Våre eldre lever lenger. Når vi blir eldre, er vi eldre og sykere enn tidligere. Å kalle noe for en bølge er det samme som å si at man ikke har kontroll, eller at man ikke aner hva man skal gjøre når bølgen slår til. I Norge har vi både kontroll og kunnskap til å vite nettopp hva vi skal gjøre innenfor tematikken eldreomsorg. Det handler om politiske prioriteringer.

Lever lenger enn før

Vi lever lenge fordi vi har det bedre, behandlingsmåter og teknologi utvikles, og det er snart bare fantasien som setter grenser for oss. Samtidig er de eldste eldre sykere enn de var før. Nettopp fordi de lever lenger enn før. Disse eldste eldre trenger pleie, omsorg, behandling og kanskje rehabilitering. De yngre eldre har ikke kommet dit de eldste har enda, så de trenger kunnskap, forebyggende behandling og et samfunn som ser dem som ressurser.

En bølge er noe som feier inn, som kan være både voldsom og ødeleggende. Noe som kanskje gjør at en føler seg maktesløs. En bølge kommer igjen og igjen. Ingenting av dette passer inn på hverken de yngre eller eldre gamle våre, de høye, de lave, de kreftsyke, demenssyke, tykke eller tynne. De med eller uten hjertesvikt, KOLS, mage- tarmsykdommer eller diabetes. De som har lammede høyresider og skeive rygger, store bensår eller små cyster. De er veldig mye, disse eldre våre. Men de er ikke en bølge.

Ulike behov

De er mennesker som har blitt gamle eller som er i ferd med å bli gamle. Og når man blir gammel, har man ulike behov. De behovene skal vi som samfunn ta hensyn til. Det kan vi få til uten å rope ut «eldrebølgen er på vei». De er med oss, det er ikke dem – det er oss. Uten bølger, altså.

Vi som det norske storsamfunn har alle forutsetninger som trengs for å håndtere at eldre blir eldre, og at de eldre blir sykere. Det handler ikke om bølger. Eldrebølgen som begrep er utdatert. Det handler om prioriteringer. Politiske prioriteringer. Prioriteringer som gjør oss alle i stand til å møte alle eldre med den verdighet de fortjener.