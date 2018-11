Høyres Ingebjørg S. Folgerø er i Aftenbladet 21. november misfornøyd med at Stavanger setter seg ambisiøse klimamål. Hun liker ikke at Miljøpartiet De Grønne, Arbeiderpartiet, SV og Rødt har foreslått at Stavanger skal redusere klimagassutslippene med 80 prosent innen 2030. KrF, Venstre og Høyre-ordfører Christine Sagen Helgø støttet forslaget, og det ble flertall i kommunalutvalget.

Vi ser over hele verden at byene går foran i klimakampen.

Vil være med på klimadugnaden

Hvorfor foreslår vi at Stavanger skal redusere klimagassutslippene med 80 prosent? Jo, fordi vi vil at Stavanger skal være med på klimadugnaden – og samtidig bli en bedre by å bo i, en bedre by å drive næring i og en bedre by å besøke. Dette er to sider av samme sak. Grønne byer er gode byer. Se bare til Oslo og København, som er noen av verdens mest ambisiøse klima- og miljøbyer. Oslo er kåret til Europas miljøhovedstad, og mange verdensbyer ser til Oslo for å lære. København er i samme klasse. Samtidig anses begge byene attraktive, både for folk som vil bosette seg, og for bedrifter som vil tjene penger. Bergen, Trondheim og Hamburg er andre byer med ambisiøse klimamål. De opplever ikke fraflytting og skattesvikt. Tvert imot, klimasatsingen inspirerer og blir verdsatt av både innbyggere og næringsliv.

Stavanger må henge med i utviklingen, og vi må rigge byen for en framtid som ser annerledes ut enn i dag. Utviklingen går lynkjapt. Næringslivet ønsker å være med på klimadugnaden, men de ønsker seg politikere som stiller tøffe, forutsigbare krav og gir dem gode rammebetingelser. Slik støtter vi næringslivet, vi undergraver det ikke.

Vi ser over hele verden at byene går foran i klimakampen. Det er byene som ser muligheten i god klimapolitikk, og det er byene som er best til å omstille seg og tenke nytt. Det er også i byene potensialet og muligheten for å kutte er størst. I nasjonal og internasjonal politikk går det dessverre for seint. Derfor er det så viktig at byene, som Stavanger, griper muligheten.

Lagt i en skuff

Mens Ingebjørg S. Folgerø ser begrensningene i god klimapolitikk, ser vi mulighetene. Folgerø har helt rett i én ting: Det er lett å lage gode budsjett og planer. Det er noe helt annet å gjennomføre dem. Og nettopp det har vært problemet i Stavanger gjennom så mange år. Stavanger vedtok en klima- og miljøplan i 2010, men den ble lagt i en skuff og aldri gjennomført. Nå trengs det nye koster. Vi trenger at den nye klima- og miljøplanen blir gjennomført. Derfor er vi helt enig i ordfører Sagen Helgø, når hun sier at «… jeg ønsker å være en som er med og går foran i denne saken. Jeg tror at det er mulig å nå dette målet.» Det tror vi også!