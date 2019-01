«Anomym retting er ikke en hån mot lærere»

Debatten om anonym retting er full av misforståelser og håpløse anklager. Cille Ihle og Hilde Hesby skriver i Aftenbladet 23. januar at anonym retting er en hån mot en hel yrkesgruppe. Dette stemmer rett og slett ikke.

Jeg som er for anonym retting, er ikke for det fordi jeg har noe mot lærerne eller deres kompetanse, tvert imot tror jeg det finnes drøssevis av gode lærere i Norge. Problemet derimot er at lærere er også mennesker, og mennesker er ikke perfekte.

Derfor klager elevene

Om vi ser dypt inn i oss selv og alle rundt oss, er det egentlig ikke helt utenkelig at en lærers oppfatning av en elev kan virke inn, fordi det er slik vi mennesker av og til bare er. Ved å innføre anonym retting vil vi enkelt fjerne de enkelte tilfellene, samtidig som mange elever vil føle seg mer rettferdig behandlet, uavhengig om det for noen kanskje ikke har noen betydning.

Det er en myte ute og går i denne debatten om at en innføring av anonym retting vil påvirke oppfølgingen av eleven. Å hevde dette tyder om at man har misforstått anonym retting. Anonym retting legger opp til at det er under selve rettingen at eleven forblir anonym, ikke at den for alltid holdes hemmelig og sendes langt av gårde til en lærer på andre siden av landet som skal rette og sette karakter. Det sekund prøven er gitt en karakter, kan læreren få vite hvem den tilhører, og kan følge opp like bra som før og ta like stor glede av å se utvikling hos elevene.

Ikke ressurskrevende

Mange tror at anonym retting betyr at alle enkelte prøver skal behandles av eksterne sensorer som skal rette prøvene. Om man tror det er slik det skal funke, kan jeg forstå hvorfor folk er redde for ressursbruken, men heldigvis er det ikke i nærheten av så komplisert!

Det vil fremdeles være faglærer som retter prøven, og istedenfor at et navn brukes bare en kode på prøven slik at man ikke vet hvem det er under retting, men lett kan finne igjen elev etter karakter er satt. Det beste er at vi er så heldige at det digitale læreverktøyet «It’s Learning» som tas i bruk av alle videregående skoler i dag, allerede har dette innebygd. Anonym retting ville ikke kostet en krone.

Slutt med forvirringen

Det er på tide å sette seg inn i saken istedenfor å trekke konklusjoner ut av det blå. Å bli vurdert er en selvfølge i høyere utdanning, og elever blir allerede vurdert anonymt på eksamen. Hvorfor skal det da være så forferdelig å innføre anonym retting i VGS, når vi i tillegg vet det ikke er ressurskrevende eller går på elevens bekostning? Elever over hele landet ønsker dette, og det bidrar til at eleven føler seg mer rettferdig behandlet. Dette er ikke et angrep på læreren, slutt med forvirringen.