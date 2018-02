Frp har i mange år vært synonymt med økte skatter

Udugelighet og inkompetanse er noe som har preget politiker-yrket i mange år. Heldigvis finnes det et parti, Liberalistene, som har litt bedre hukommelse og historiekunnskaper enn FpU. Dette er nemlig ikke første gang Frp svikter velgerne sine.

Hvis man tar utgangspunkt i at karibiske øyer er kalt «Skatteparadis», så er Norge desidert et «skattehelvete». Offentlig sektor har hatt en eksplosiv vekst, og sysselsetter i dag over 800.000 mennesker.

Pengebruken er på et så astronomisk høyt nivå at det blir virkelighetsfjernt for oss vanlige folk. Vi har heller ikke vunnet noen særlig sosiale rettigheter siden år 19-pil-og-bue, til tross for all feiringen FpU gjør når man utvider skjenketiden med noen minutter.

Jeg blir heller ikke overrasket når de øker eiendomsskatten igjen om noen få år.

Sentrale Frp-ere kjører på

Frp har vært med og kjørt dette sosialistiske eksperimentet i mange år. Av og til trår de litt forsiktig på bremsen, men andre ganger tråkker de hardt på gasspedalen for å øke offentlig sektors innflytelse på samfunnet. Siv Jensen vil ha fingrene i oljekassen, Ketil Solvik-Olsen vil dekke landet med asfalt, Sylvi Listhaug vil bygge murer i Europa og bygge et overvåkningsnettverk for å «integrere» asylsøkere. Alle har et prestisjeprosjekt som de vil bygge karrieren sin på − men ingen tør å fylle Anders Langes sko.

For å konkludere, så er jeg ikke overrasket at Stavanger kommune sitter på hendene og beholder eiendomsskatten. Jeg blir heller ikke overrasket når de øker eiendomsskatten igjen om noen få år. Jeg blir i hvert fall ikke overrasket når de øker bensin- og dieselavgift, sukkeravgift, bompenger for rushtid osv. Forutsigbarheten i norsk politikk er så synlig at man må være naiv hvis man velger ikke å se den.

Vi er faktisk for «sterk redusering av skatter, avgifter og offentlige inngrep».

Alternativet

Hvis man virkelig vil ha en forandring, er det bare ett parti som taler individets sak, og som vil redusere statens inngripen i den enkeltes liv betraktelig. Vi er faktisk for «sterk redusering av skatter, avgifter og offentlige inngrep», slik forløperen til Frp en gang forfektet. Vi heter Liberalistene, og vi stiller som motvekt til de etablerte partiene ved neste kommunevalg.