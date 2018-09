John Petter Hernes blir Høyres ordførerkandidat ved kommende kommunevalg. Det skulle bare mangle, og det er sikkert velfortjent, dersom man kan bruke slike ord i politikken. Men hans nostalgiske reise åtte år tilbake i tid, hvor styringsflertallet i Stavanger favnet over størstedelen av den politiske skalaen, og opposisjon var nesten fraværende, må ikke få gjenklang.

Det er ikke slik vi vil ha politikken i Stavanger. Arbeiderpartiets oppgjør med den breie samarbeidslinja, var helt nødvendig og skapte en «ny» dimensjon i Stavanger-politikken. Derfor er det godt at Hernes allerede har fått «nei i neven» fra Arbeiderpartiet i byen.

Politikk på bakrommet

Stavanger-politikken var den gang nærmest politikkløs, i alle fall i det offentlige rom. I den grad det ble utøvd politikk, så skjedde det i bakrommet, i de «usynlige» samtalene, hvor bystyret i praksis ble overflødiggjort. Slik skal ikke politikk være. Politikk skal være meningsbrytning i det offentlige rom. «Posisjon» mot «opposisjon» bidrar til politisk dynamikk, det gir grunnlag for engasjement, som er helt nødvendig for å få til det vi vil med byen vår. Det betyr ikke at vi ikke skal bygge breie allianser når det er grunnlag for det, men det kan ikke være et mål i seg selv.

Stavanger har på mange måter ikke vært politisk styrt. I god Rettedalsk tradisjon har byen først og fremst vært politisk administrert, på en ganske god måte, for så vidt. Men det skulle da bare mangle, gitt den gunstige, økonomiske situasjonen kommunen har befunnet seg i.

Men det er ikke uproblematisk å redusere «politikk» til «administrasjon». Det er ikke uproblematisk å underslå at politikk også handler om retningsvalg, eller å oppfatte politisk meningsmotstand som snubletråder i utviklingen. Jeg opplever en utrolig liten toleranse fra flertallskonstellasjonen i denne byen overfor konstruktiv politisk opposisjon. Det er påfallende hvor angstbitersk sentrale flertallspolitikere blir i møte med motargumenter og alternative forslag.

Må tydeliggjøre forskjellene

Arbeiderpartiet, i spissen for opposisjonen, må tydeliggjøre forskjellene i politikken i Stavanger. For det er store forskjeller mellom venstresiden og høyresiden, både nasjonalt, men også her lokalt.

Det er nok å nevne viktige politikkområder som eldreomsorg, skole, velferdskommersialisering, byutvikling etc. Nok av utfordringer til å ta fatt i, og nok av områder som er egnet til å vise hvor partiene skiller lag. Klarer vi å tydeliggjøre forskjellene, vil også velgerne se at det ikke er likegyldig hvem en stemmer på til kommunevalget neste år.