Vindkraft trengs, kutt ned på fossil energi

Sivilingeniør Ivar Sætre spør retorisk i Aftenbladet fredag 21. september om Norge trenger utbygging av vindkraft når vi allerede har energikildene olje, gass, kull og biodrivstoff. Senere i innlegget svarer han seg selv, og skriver at «etablering av norske vindkraftverk er således, fra et energisynspunkt, helt unødvendig».

Global oppvarming

Sætre har en imponerende oversikt, og viser til konkrete tall for energiforbruk, og hvordan behovet kommer til å endre seg i framtiden. Problemet er at beregningen ikke tar høyde for at vi i framtiden må kutte ut fossil energi. Det er på tide med en naturfagstime: Olje, kull og gass skaper høye utslipp av farlige klimagasser. Farlige klimagasser skaper global oppvarming og mer ekstremvær. Den varme sommeren vi har hatt i år viser tydelig hvor avhengige vi er av et klima i balanse. Tørken har skapt krise i landbruk og matproduksjon. Vi trenger energi i Norge, men det er enda viktigere å ha mat!

Den gode nyheten er at vi kan ha begge deler. Her er vindkraft en del av løsningen. Sætre tenker riktig når han problematiser naturinngrepene det vil skape. Det er viktig å verne spesielt sårbare områder, men i det store bildet tjener miljøet en hel del på å bytte ut fossil energi med nye vindkraftverk.

Vi må bruke mindre og mindre fossil energi for å nå de nødvendige klimamålene Norge og verden har satt seg, helt til vi når nullutslippssamfunnet. Fra et miljøperspektiv er også noe biodrivstoff problematisk, ettersom mye av biodrivstoffet vi bruker i Norge, stammer fra palmeolje, som blant annet bygger ned regnskog i Brasil.

Sola skinner

Vinden blåser allerede, sola skinner allerede og bølgene slår allerede. Det beste for miljøet er at vi utnytter disse naturlige og fornybare kreftene, og utvikler ny vindkraft, solkraft og bølgekraft, heller enn å fortsette i den skadelige oljealderen.