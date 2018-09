Vi må få egenandelsordning for tannhelse

Munnen er en del av kroppen, og sykdommer i munnen henger tett sammen med sykdommer andre steder i kroppen. Helsetjenester er i praksis gratis i Norge. Alle voksne betaler en egenandel når du oppsøker lege, tar blodprøver, har behov for fysioterapi eller andre helserelaterte tjenester. Det har vært et politisk mål å holde egenandelen på et lavt nivå slik at alle skal ha råd til nødvendig helsehjelp.

Dårlig råd

Lav inntekt medfører færre tannlegebesøk, og i Pensjonistforbundet hører vi om eldre som venter med å oppsøke helsehjelp på grunn av dårlig råd. Egenandelstak 1 i 2018 er på 2258 kroner, noe som utgjør en betydelig sum hvis du er enslig minstepensjonist. Behandling hos tannlege er en mye høyere kostnad. Rotfylling av en tann koster gjerne 4–6000 kroner. Må du sette krone på tannen, koster det fort 6000 kroner til. Er det mer som må gjøres, ender det ofte opp i en regning på flere titusener av kroner.

Noen diagnoser gir refusjon i kostnadene fra det offentlige, men gratis er det ikke. Undersøkelser fra både Sverige og Norge viser at de med lav inntekt går sjeldnere til tannlegen enn andre grupper.

Munn- og tannhelse er mer enn hull i tennene. Munntørrhet er en kjent bivirkning av de vanligste medisinene mot for eksempel psykiske lidelser, i tillegg til at en del sykdommer også gir munntørrhet. Med lite spytt i munnen øker forekomsten av karies. En undersøkelse blant Pensjonistforbundets medlemmer viste at 47 prosent hadde hull i tennene ved forrige tannlegebesøk.

God munn- og tannhelse forebygger også underernæring blant de eldste. Over halvparten av dagens eldre lider av underernæring. Jo færre tenner, jo større sjanse for underernæring. En gruppe som er spesielt utsatt er eldre med demens, som sliter med det daglige tannstellet.

Ønsker fasttannleger

Pensjonistforbundet vil at munn- og tannhelse blir en del av den offentlige helsetjenesten. Gjerne organisert etter samme system som fastlegeordningen, med fasttannleger, egenandelstak og en spesialtjeneste for de alvorligste tilfellene.

Dessverre er det mange som avviser en tannhelsereform med at det blir for dyrt. De som mener det, kan ikke ha regnet på de psykiske og fysiske lidelser som dårlig munn- og tannhelse fører til av sosial isolasjon, undernæring og sykdommer. Egenandelsordninger er mindre byråkratiske og virker utjevnende og når alle i Norge. Vi trenger en tannhelsereform.