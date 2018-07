Kari Nessa Nordtun, som er Arbeiderpartiets ordførerkandidat i Stavanger, er 24.07 ute med et utspill om bøter for tomme lokaler. Utspillet handler om at gårdeiere som lar lokalene sine står tomme, bør straffes med dagbøter. Dette forslaget handler om å skyve bort ansvaret fra politikerne og hive bøter på de som faktisk prøver å skape liv i sentrum.

Ender med straff

Liv i sentrum er essensielt og noe Stavanger virkelig bør jobbe med å få enda mer av. Likevel ser vi at det blir færre ledige lokaler og flere nye, spennende og interessante butikker rundt om i Stavangers gater.

Hvis man eier butikklokale i Stavanger sentrum så vil man jo automatisk ha lyst til å leie det ut, da det betyr inntekter for eieren. I tillegg så har og vil aldri bøter bli noen motivasjonsfaktor for gårdeierne. Dette gjør at du kan ende opp med å straffe både de og - ikke minst - også næringslivet.

Vi ser i artikkelen at næringslivet stiller seg negativt til forslaget, og det har de all grunn til. For å fylle tomrom så kreves utvikling, nytenkning og et samarbeid, fremfor bøtlegging.

Unødvendig og urealistisk

Et attraktivt sentrum må skapes hvor ting er lett tilgjengelig, hvor man kommer seg fra A til B på f.eks. en bysykkel, og hvor det er ting som skjer. Dette skapes gjennom engasjement og samarbeid, for det gir resultater. Byliv kan være alt fra når hele landet strømmer til Stavanger for å få med seg gladmaten eller når det er satt opp en stor tv-skjerm slik at man kan nyte fotball-VM sammen med venner og familie.

Arbeiderpartiet bør lytte til næringslivet og de som faktisk er i gatene og driver butikken, samt de som ser investeringslysten i Stavanger. Løsningene skapes ikke på et skrivebord, løsningene skapes ute blant butikkene og menneskene i fantastiske Stavanger by.

Aps forslag er urealistisk og unødvendig, det vil være vanskelig å gjennomføre og skade bysentrum enda mer.

Kari Nessa Nordtun, hvem er de neste du skal bøtelegge?