Statped vest har eit lågterskeltilbod der kommunar og fylkeskommunar kan få rask tilgang til kompetanse som bidreg til auka læring hjå barnet.

Har barn og ungdom behov for tilretteleggjing i læringssituasjonen, er det viktig å kome i gang raskt. Statped arbeider for at prinsippa førebyggjande arbeid og tidleg innsats er inkludert i opplæringsløpet. Vi prøver ut eit lågterskeltilbod, som skal gje riktig hjelp når behovet er der.

Lågterskeltilbodet:

Fagleg drøfting i anonyme saker.

Sakene er anonyme, Statped veit ikkje kva barn eller ungdom det gjeld.

Tilbodet har pedagogisk/spesialpedagogisk fokus og legg vekt på mogelege tiltak, tilretteleggjing og inkludering.

Pedagogisk psykologisk teneste (PPT) og Statped kan avtale eit møte kort tid etter førespurnad.

I praksis bidreg tilbodet til at ambisjonane om tidleg innsats blir verkeleg for fleire.

Teknologiske løysingar, som til dømes videomøte, gjer at vi når ut til samarbeidspartane raskare.

Satsing frå regjeringa

I Statped ser vi fram til at regjeringa skal leggje fram ei stortingsmelding om tidleg innsats og inkluderande fellesskap i barnehage og skule hausten 2019. Meldinga er eit resultat av arbeidet til eit regjeringsoppnemnt ekspertutval. Det har konkludert med at det er for mange barn og unge i opplæring som ikkje får riktig hjelp når dei treng det.

I mellomtida kan både barn, unge og tilsette glede seg til barnehage- og skulestart i august. Med Statped vest sitt lågterskeltilbod vil vi leggje til rette for samarbeid og eit godt og inkluderande læringsmiljø for alle.