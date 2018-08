Med en illustrasjon av en brennende jord, kommenterer direktør for Miljødirektoratest klimaavdeling, Audun Rosland, vårt innlegg i Aftenbladet den 12. august i sitt innlegg: «Klimarealistenes feil om FNs klimapanel».

Roslands sentrale påstand er: «Det blir ikke riktig når Aaslid skriver at «kloden vår ifølge FNs klimapanel har vært i en varmepause siden 1998, og at det etter dette ikke har forekommet signifikant global oppvarming». Klimapanelets bruk av Hiatus som betyr varmepause er å lese i siste hovedrapport, WG1, kapittel 9, side 769 (Box 9.2). Det forbauser at Rosland som leder Norges delegasjon på klimatoppmøtene, er helt ukjent med dette viktige avsnittet om den 20 år lange varmepausen.

Rosland hevder at: «Noen ekstremhendelser, som temperaturekstremer, økning i hetebølger, ekstreme havnivå og ekstremnedbør knyttes også til menneskelig påvirkning i en rekke regioner.» Vi som forsøker å skille fakta fra «fake news» ber Rosland definere «Ekstreme havnivå», samt dokumentere både dette og «økning i hetebølger». Hvor finnes dokumentasjonen?

Mandatet til FNs klimapanel, IPCC, finnes i dets «Principles». Kort fortalt er: «IPCC sin rolle å vurdere den vitenskapelige informasjonen som er relevant til å forstå risikoen for menneskeskapt klimaendring.» Det er pinlig at det ikke står noe om vurdering av naturlige klimaendringer, så som solens rolle.

Avslører politisk organ

Angående publisering IPCCs funn, står det i «Principles»: «Konklusjoner fra IPCCs vitenskapelige arbeids- og spesialistgrupper er ikke offisielle IPCC-standpunkter før de er blitt akseptert av Klimapanelets Plenumsmøte». Dette avslører IPCC som et politisk organ.

Dessuten er Plenumsmøtet ikke et hvilket som helst komitémøte. Nei, her er alle medlemslandenes politiske delegasjoner representert, i tillegg til forskerne. Dette røper hvorfor IPCCs bestemmelser blir hett debattert (der dette er mulig).

Grunnløs alarmisme

Så noen ord om aktuelle fakta. Vi gjengir et bilde av jorden som angir den midlere sjøtemperatur, målt i juli. På sitt nettsted om klima, climate4you.com, skriver professor Ole Humlum følgende om dette bildet: «Det er relativt kaldt vann, som dominerer havet nær ekvator. I tillegg, avkjøles deler av Nord-Atlanteren.»

Om de globale luft-temperaturene i juli, skriver Humlum: «For den nordlige halvkulen viser temperaturene store lokale variasjoner. Deler av Nord-Europa og det nordvestre Russland var varme, i forhold til de foregående 10-årene. Men det nordre Canada, Grønland og Sibir, var kalde. Det mye omtalte varme området over Nord-Europa representerer mindre enn 2 prosent av hele jordens overflate. Det meste av Arktis hadde også temperaturer som lå under 10-års middel. Sjøisen i Arktis har dessuten økt i tykkelse i forhold til i fjor.» Dette er faktisk målte forhold. Det er derfor ingen grunn til alarmisme, slik klimapanelets norske portvokter, Rosland, hevder.