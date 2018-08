Selv om det er noen år siden, husker jeg veldig godt de første dagene som fersk student i Bergen. Jeg følte at jeg hadde begynt på et nytt kapittel i livet mitt.

Påvirke resten av livet

I disse dager møter mange nye studenter opp på universiteter og høgskoler landet rundt. Å studere er noe av det viktigste du gjør i livet. Du tar et valg om hvilket studium du skal gå på og i hvilken by du skal studere. Og dette valget vil påvirke deg resten av livet. Men selv om det er en stor beslutning å ta, og selv om det er ganske skummelt å flytte til et nytt sted og kaste seg uti noe ukjent, så følger det også med en stor frihet i det å være student.

Og slik skal det være. Det er hardt arbeid å studere, men det skal også være moro.

At du studerer er viktig for samfunnet og det er viktig for deg selv. Det skal gi deg et godt grunnlag videre i livet, og det skal gi samfunnet både arbeidskraft og nye, spennende løsninger. Noe av det viktigste for meg framover, som ny minister for forskning og høyere utdanning, blir å sørge for at utdanningen har høy kvalitet. Da må vi jobbe sammen med universiteter og høyskoler for å gi alle gode faglige rammer, motiverte og kunnskapsrike forelesere og veiledere som følger deg som student godt opp.

De siste årene har vi økt studiestøtten hvert eneste år.

Alle skal kunne ta høyere utdanning uavhengig av bakgrunn, økonomi og bosted. Det mener jeg er et av de fineste prinsippene vi har i landet. Derfor er det viktig både for regjeringen og for Venstre med en god studiefinansiering og et godt velferdstilbud til studenter.

De siste årene har vi økt studiestøtten hvert eneste år, og på den måten styrket studentenes kjøpekraft. I tillegg fikk Venstre gjennomslag for å fase inn 11 måneders studiestøtte, som vi nå er kommet halvveis med.

Regjeringen har også gitt tilskudd til opp til 2500 nye studentboliger per år. Det har vært en viktig sak for Venstre at det blir flere studentboliger. Men boligene må faktisk realiseres. I vår endret vi derfor endret reglene, slik at det blir lettere å sette i gang med byggingen.

Dette er viktige tiltak som bedrer hverdagen for studentene. Og det er en jobb vi kommer til å fortsette med.

Bruk årene godt

Enten du er ny eller gammel student må du huske at du er en del av et studentfellesskap. Hvis studietiden er faglig spennende og hvis fellesskapet er stort og raust, kommer studietiden til å bli noe du bærer med deg hele livet. Husk at alle har et ansvar for å ta vare på hverandre. Snakk sammen. Inviter andre med. Pass på hverandre. Bruk årene godt. For tiden kommer til å fly. Lykke til med studieåret!