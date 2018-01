Det var en gang! Postmannen kom to ganger daglig. Til fots. Opp trappen til annen etasje og ringte på døren. Skulderveskene – en på hver skulder – var tunge. Han (jeg kan ikke huske jeg så «hun» noen gang) slet seg muligens ut i en tøff hverdag. Men han leverte. Trofast og pålitelig.

Dagens rullende postkvinner (for dem er det flest av) står neppe tilbake for fortidens mannlige budbringere når det gjelder innsats og iver i jobben. Men de slipper å bære så tungt – heldigvis! Å gå inn dører og opp trapper skal vi også være glade for at de slipper.

Noen dager kommer det ingen avis.

Skal tjene penger

Men akk, de har fått en annen bør: De skal tjene penger. Eller rettere sagt: De skal spare utgifter. Det sa iallfall postsjefen for noen år tilbake. «Min oppgave er å sørge for at Posten tjener penger» – eller noe i den retning, var det han sa.

Det er neppe et mål han har valgt selv. Det er blitt påtvunget etaten av politikere som har glemt at Posten er et samfunnsansvar, et lim i samfunnet og en tjeneste som skal fungere mest mulig likt over hele landet – selv om det skulle koste! Da er ikke kalkulatoren det beste redskap.

Men så ble man altså tvunget til å velge. Enten å redusere aktivitetene og dermed kostnadene, eller å bli enda bedre og attraktive i tjenesten med å løse det som er hovedoppgaven, nemlig det Posten selv reklamerer med: Vi lever for å levere! Naturlig nok forsøker man begge deler.

«Post i butikk» er – ut fra min erfaring – en praktisk og attraktiv ordning. Det er kanskje også mer økonomisk enn de tidligere lokale postkontor. Kredit for det!

Skapte uro

Leveringsrutinene derimot, er ikke like attraktive. I fjor gikk man bort fra levering på lørdagene. Det skapte frustrasjoner, spesielt hos dem som mottar aviser via posten. Lørdagsavis og helgebilag ble dermed umulig å få. På Stortinget skapte det uro, og det ble opplyst at det skulle bevilges ekstra for å dekke dette behovet. Det har vi imidlertid ikke sett noe til. Så kom årets «nyvinning». Aftenbladet (ikke Posten!) informerer om at aviser nå vil bli fra 2-4 dager forsinket på grunn av nye rutiner hos Posten. Det skyldes visstnok at man nå har slått A- og B-post sammen og av en eller annen grunn dropper avisene som ferskvare. Det betyr at man ikke vet når avisen blir levert. I de tre ukene dette har fungert, kommer avisen noen ganger samme dag den utgis, andre ganger tre dager etter (sammen med de to følgende dagers aviser). Noen dager kommer det ingen avis.

Det bør i det minste være mulig å få til en viss regelmessighet. På henvendelse til Posten svares det at «de arbeider med saken».

Målingen er fem år gammel

Dersom det er slik at Posten må slutte å levere for å overleve, er det god grunn til å spørre våre politikere hvilke målsettinger og hvilken policy de tvinger en av våre viktige samfunnsinstitusjoner å følge. Det skal ikke være slik at med alle de fremskritt som gjøres på alle mulige områder, så skal Posten sakke akterut på det området de fleste av oss daglig er avhengige av. I Postens egenreklame står det at omdømmemålinger viser en markant stigning i forhold til andre institusjoner. Men målingen det vises til, er fem år gammel. Med de siste endringer tviler jeg på at den trenden fortsetter.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen er den som kan ta fatt i saken og gi Posten tilbake de rammevilkår og fullmakter som trengs for både å kunne overleve og levere.