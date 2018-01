Jeg vil gjerne svare lederen i levekårsstyret i Stavanger, Kåre Reiten, som hadde et innlegg i Aftenbladet 9. januar. Hvor mange yrker som er representert i levekårsstyret, vet jeg meget godt. Men hvor mange av dere som har hatt en dement inn på livet, er en annen sak.

Jeg ser jo at mitt innlegg har truffet spikeren på hodet.

Den eldre generasjon som kommer opp på et legekontor, har veldig respekt for de som er leger, og mange av de som kommer ut, vet ikke hvor de har vært eller hva som blir sagt, og da kan oppfølgingen bli deretter. Jeg ser jo at mitt innlegg har truffet spikeren på hodet, og tilbakemeldingene gir et inntrykk av hvor mange som sliter i vårt helsevesen i dag.

Tør ikke å si noe

Men pårørende som har sine på sykehjem, tør ikke å si noe av frykt for at det skal gå utover deres egne. Og varslerne som prøver seg, blir fort brakt til taushet.

Etter daglig å ha besøkt et sykehjem (som pårørende) i fire måneder, lærte jeg noe om hvor dårlig eldreomsorgen fungerer, og hvor lite fagmiljø sykepleieren har å jobbe i. Der kan rekrutteringen bli vanskelig i framtiden.

Den som ikke har hatt en dement å ta var på, vet ikke hva de snakker om. Det er å gå i spenning og overvåking døgnet rundt. Det sliter psykisk og fysisk. Pårørende blir ensomme, stengt inne, med noen som til slutt ikke vet hvor de bor. Hvem de er, eller hvem de bor sammen med.

Lykke til

Vi prøver i det lengste å ta vare på dem vi er glad i, men det er ikke alltid lett og bevare roen og tålmodigheten. Og når de er kommet så langt skal dette takles i en demenslandsby, og skal dette som i Danmark baseres mye på frivillighet, så ønsker jeg dere lykke til.