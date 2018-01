Du kalles hore fordi du, paradoksalt nok, ikke vil ligge med ham som krever deg.

Du går over gaten og noen plystrer etter deg, du har ikke bedt om oppmerksomheten.

Du går over dansegulvet på nattklubben og kjenner plutselig en hånd under skjørtet.

Du skal gå på bussen og en mann bak deg i køen trykker seg mot deg.

Du blir dyttet opp mot en vegg og holdt fast.

Du blir omringet av flere menn og du vet øyeblikkelig hva som er i ferd med å skje.

Uønsket oppmerksomhet. Seksuell trakassering. Forsøk på overgrep. Overgrep.

Vi må skille mellom disse tingene, vi må tørre å si at voldtekt er verre enn plystring. Men begge er uønsket. Begge oppleves krenkende. Den ene ødelegger, den andre fornærmer. Å ta seg til rette, grabbe tak i eller gi kallenavn uten å bli irettesatt skaper en stille aksept for at det er greit å gjøre slikt mot jenter og kvinner. Det igjen skaper en lavere terskel for hva vi som samfunn aksepterer i disse spørsmålene.

Som å sammenligne epler og pærer

Noen hevder at kvinnedagen 8. mars er utdatert. Det sies at det vi må kjempe mot er kjønnslemlestelse og tvangsekteskap, at feminismebegrepet er noe som hører venstresiden til og er et overflødig begrep i så måte. At i Norge er vi likestilt, problematikken rundt uønsket oppmerksomhet, seksuell trakassering og overgrep blir satt opp imot andre områder som øyensynlig er mer alvorlige. Dette blir etter vår mening som å sammenligne epler og pærer, som å sette flyktninger opp mot eldreomsorg.

Vi må klare å ha flere tanker i hodet samtidig. Vi må klare å holde hodet kaldt samtidig som hjertet er varmt, og da må vi også tørre å identifisere uheldige mønster som starter allerede i barneårene.

Ta ansvar

For Arbeiderpartiet er det mer enn noen gang avgjørende å lede an og ta ansvar. Første skritt var å ta varslere av nettopp seksuell trakassering på alvor, for så å presisere at å betale for alkohol i partisammenheng ikke lenger er aktuelt. Dette er bra. Det er framoverlent. Og for å være helt ærlig – det skulle bare mangle.

Mange av oss mister hemningene når vi drikker. Det skal ikke et arbeiderparti støtte opp om ved å servere gratis alkohol. Arbeiderpartiet i Stavanger kommer til å sette søkelyset på og jobbe enda mer med disse temaene. For oss er det viktig at alle tas på alvor, blir lyttet til og støttet opp om.

Konkrete tiltak

#Metoo-kampanjen har virkelig slått opp dørene for mulighetene til endring! Det være seg at man trakasseres på den ene eller den andre måten. Personlig vil vi ta opp helt konkrete tiltak som kan hjelpe til med å senke terskelen enda mer for hva vi tolererer og aksepterer. Vi har stor tro på at alle kan bidra med noe, og det er klinkende klart at seksuell trakassering uansett ikke er akseptabelt! Dette må vi anerkjenne og ta følgene av. Det betyr at vi må lære barna våre hva som er greit og ikke når der er små.