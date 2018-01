Nordmenn er opptatt av å beundre og benytte den fantastiske naturen vi har. Interessen gjenspeiler seg i at mange av oss er medlemmer i Den norske Turistforening og andre turlag og miljøorganisasjoner. Ren og uberørt natur er en uvurderlig kilde til rekreasjon og helse. Vi liker å tro at vi i Rogaland har rike naturkvaliteter.

Det skjer gradvis og dels ganske umerkelig.

Enorm nedbygging

Men i løpet av de siste hundre årene har det skjedd en enorm nedbygging og rasering av den naturen som vi er så glad i. Det skjer gradvis og dels ganske umerkelig. Spesielt i Rogaland har vi vært flinke til å la kortsiktige, økonomiske hensyn råde framfor hensyn til uberørt natur og jordbruksjord.

Naturinngrepene de siste hundre årene har skjedd ved:

Stor vannkraftutbygging. I indre deler av fylket er det laget store demninger og rørgater. Hele dalfører er fylt opp med vann. Biologien blir forandret når vannet ledes nye veier. I de siste tiårene har vi fått tallrike småkraftverk som også krever sine inngrep. Vannkraftutbyggingen har gitt oss milevis med veier og «monstermaster» i tidligere uberørt natur.

De siste årene har vi fått skoger av store, blinkende vindmøller med høyde opptil 150 meter. Vindmølleparkene (park?) medfører kilometervis med nye veier og mange kvadratkilometer med rasert natur i tillegg til visuell støy og lydstøy.

Utbygging av veier raserer natur og matjord. De nye veianleggene ødelegger landskapet i 100-200 meters bredde. Tunneler og bruer krever store naturinngrep.

Det bygges stadig nye skogsveier og hytteveier langt inn i tidligere uberørt natur. Der veien tar slutt, kan man kanskje komme seg videre med ATV. Den setter sine spor og roter opp landskap og gamle stier.

Vi har fått store masseuttak av sand og stein i tillegg til bergverksdrift. Knuste fjell og forvandlete dalfører er resultatet.

Tv-sendere, mobilanlegg og militæranlegg bygges på fjelltopper og krever store veianlegg i naturen.

Fjorder fylles opp av slam fra bergverksindustri og oppdrettsanlegg som forandrer biologien i sjøen.

Bebyggelse og industri tar stadig nye biter av det lille vi har av matjord her i landet.

Viktig for livskvaliteten

Hver for seg kan alle disse inngrepene forsvares med gode argumenter. Inngrepene kan ha et viktig formål. Noen kan forsvares ved at de gir en miljøgevinst, og vi har tross alt så mye natur å ta av, mener noen. Men summen av alle inngrepene gir likevel en enorm rasering av den naturen som mange av oss synes er viktig for vår livskvalitet.

Dersom vi fortsetter i hundre år til med å ødelegge naturen i samme tempo, vil det ikke være mye igjen. Dyr og planter fortrenges. Rogaland vil framstå som et industriområde med litt garnityr av knauser og trær innimellom. Bør vi ikke sette en grense for hvor mye natur vi skal bygge ned og rasere? Er det riktig av vi i løpet av noen få generasjoner frarøver våre etterkommere den muligheten til naturopplevelser som vi har fått?