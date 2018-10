Før sommeren ble en ny plan for Forus lagt fram av de tre kommunene Stavanger, Sandnes og Sola, den interkommunale delplanen for Forus, den såkalte IKDP Forus. Forus er Norges største næringspark med en verdiskaping på flere titalls milliarder kroner, og bedrifter som konkurrerer både nasjonalt og internasjonalt.

Den nye planen vil ha dramatiske konsekvenser for bedriftene på Forus, som sysselsetter 40.000 mennesker og er den største motoren i regionaløkonomien vår.

Kompliserte greier

Den første utfordringen for politikere, næringsliv og professorer er å forstå planen og dens konsekvenser. Planen har mange hundre sider med dokumenter, og det er svært vanskelig å trenge gjennom hva den betyr. Mange mennesker i flere organisasjoner har brukt mye tid og ressurser på å forstå konsekvensene av planen.

Og det er et stort demokratisk problem at det skal være så vanskelig for berørte parter og våre lokalpolitikere å forstå konsekvensene av det de skal vedta.

Blå-grønn, dyr visjon

Planen for fremtidens Forus har en blå-grønn visjon. Det skal lages kanaler og grønne lunger. Bildene av et blå-grønt Forus i plandokumentene er veldig attraktive. Hvis dette kunne vært gjort til en fornuftig kostnad ville det vært et stort framskritt for Forus.

Men planen sier ikke noe om hva dette koster. Flere millioner av våre skattekroner har blitt brukt på å lage bestemmelser, plankart og oversikt over tiltak som skal gjennomføres på Forus. Da forundrer det oss stort at det ikke har blitt brukt ressurser på å beregne hva alt dette koster.

Forus planen er nemlig ikke billig. Siden kommunene ikke selv har brukt ressurser til å beregne kostnadene, har andre blitt tvunget til å beregne disse. Det viser seg at kostnadene kan være flere milliarder kroner. Usikkerheten rundt estimatene er stor, men den blå-grønne transformasjonen kan alene koste over to milliarder kroner. Dette er kostnader i en størrelsesorden som ikke lar seg forsvare samfunnsøkonomisk.

Bedriftene skal betale

Det er ikke budsjettene til de berørte kommunene som skal dekke kostbare tiltak i Forus-planen. Nei, det er nye og eksisterende bedrifter som skal betale. I planspråket kalles dette «rekkefølgetiltak». Opprinnelig var rekkefølgetiltak investeringer i vei, vann, kloakk og annen infrastruktur som var helt nødvendige for at et næringsområde skulle kunne brukes. Da var det helt rimelig at bedriften skulle dekke disse. Men nå brukes rekkefølgetiltak ofte til å tvinge bedrifter i planområdene til å finansiere investeringer som har liten nytteverdi for dem. Da er det egentlig en skatt i milliardklassen for bedrifter på Forus.

Bortregulerte verdier

En annen økonomisk risiko er at planen regulerer om arealer til andre formål, og at private grunneiere av disse arealene kan tape 1–2 milliarder kroner. Det hersker usikkerhet om hvor store arealer som reguleres bort. Men igjen er dette ikke drøftet i saksdokumentene, noe som må sies å være alvorlig når så store verdier kan stå på spill.

Det bør også påpekes at planen gjør en tredjedel av Equinors tomt på Forus vest ubebyggelig. Da er det viktig at en i planforslaget drøfter om dette medfører økt risiko for at den største arbeidsgiveren på Forus, med 6000 ansatte, i framtiden flytter arbeidsplasser ut av regionen.

Varehandel og parkering

Planen stenger døren for utvikling av varehandel på Forus, som er det geografiske sentrum for regionens innbyggere. Det blir lite mulighet til å tilby konsepter som kan konkurrere med den framvoksende internett-handelen som truer lokale arbeidsplasser. Sentrumsområdene er ikke et alternativ for de fleste av disse handelskonseptene. De vil derfor enten ikke bli etablert i regionen eller bli lokalisert lengre sør på Jæren, med dertil større personbiltransport og CO₂-utslipp.

Parkeringsbestemmelsene i Forus-planen er svært restriktive, på linje med eller strengere enn sentrumsområder i Norge som har langt bedre alternativer enn Forus til fots, på sykkel eller via kollektivtransport. Parkeringsbestemmelsene vil i praksis gjøre at mange bedrifter ikke kan etablere seg. Samfunnet må flytte transport over fra forurensende personbiler til utslippsfrie kjøretøy og andre transportmåter med lavere CO₂-utslipp. Men dette vil ikke skje over natten med strenge parkeringsbestemmelser, heller over flere år i kombinasjon med utvikling av konkurransedyktige, alternative transportmåter.

Kostnadene må på bordet

Kombinasjonen av milliardkostnader, strenge restriksjoner og den økonomiske usikkerheten i planen fører til at Forus ikke lenger blir attraktiv for bedrifter. Bedrifter vil lokalisere seg utenfor regionen eller lengre sør i rimeligere og mindre regulerte kommuner på Jæren. Og da blir ikke biltransport og CO₂-utslipp lavere, tvert imot.

For kommunene bør konsekvensen av den samfunnsøkonomiske risikoen som ligger i Forus planen være klar: De må regne grundig på kostnadene og få en skikkelig forståelse av hva dette betyr for bedriftene. Denne planen kan ikke vedtas slik den står nå.