Klimagassutslippene skal ned

1,5 gradersrapporten ble publisert samme dag som statsbudsjettet for 2019 ble lagt fram. I en kommentar i Aftenbladet 1. november skriver journalist Hilde Øvrebekk at klimagassutslippene i fjor var på 52,4 millioner tonn. Hun skriver at målet er å kutte utslippene til 45,3 millioner tonn i 2030, litt over 13 prosent fra i dag. Videre skriver hun at Norge legger opp til en reduksjon som er «milevis under målet fra FN om kutt globalt på 50 prosent innen 2030».

Men her tar Øvrebekk feil. Framskrivninger i statsbudsjettet viser hva som vil skje i 2030 dersom Norge fortsetter sin politikk som i dag uten å innføre noen nye klimatiltak. Da vil utslippene gå ned med 17,6 prosent fra 1990. Men det er ikke regjeringens plan. Vi skal kutte 40 prosent innen 2030 i samarbeid med EU, og nye tiltak er på vei. Norske klimagassutslipp er nå på sitt laveste nivå siden 1995, og de skal videre ned.

I framskrivingen i statsbudsjettet er for eksempel målet om 100 prosent nysalg av nullutslippsbiler i 2025, ikke med. Det er heller ikke regjeringens nye satsinger i budsjettet på jernbane og byvekstavtaler. Bevilgningen til Enova er foreslått styrket, og vi foreslår å bevilge mer til arbeidet med CO₂-håndtering. Disse satsningene er ikke inkludert i framskrivingene. Heller ikke regjeringens plan om en opptrapping av CO₂-avgiften eller ambisjonen om en halvering av utslippene fra transportsektoren er inkludert.

Det finnes mange gode eksempler på at Norge gjør mye for å løse klimautfordringene. Tiltakene i statsbudsjettet for 2019 er ikke nok for å nå 2030-målet alene. Men vi er på vei, og vi skal gjøre mye mer i årene som kommer.