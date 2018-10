Kommunebudsjettet høres kjedelig og innfløkt ut, men det trenger ikke å være det. Gjør et lite tankeeksperiment: Du er opptatt av idrett, spesielt ski og vinteridrett. Hvor mye penger bruker kommunen min på å legge til rette for at vi som driver med dette, kan holde på med det? Er det penger til lys i skiløypa? I hoppbakken eller slalåmbakken?

De som har barn i barnehage eller på skolen, er opptatt av at kommunen bruker nok penger på at barna deres får det beste tilbudet. Mange som har sine eldre i sykehjem, eller trenger hjelp fra det offentlige for å klare å bo hjemme, er spesielt opptatt av at det finnes nok penger til at disse menneskene får et anstendig tilbud og har et godt liv.

Glad i kommunen vår

Medlemmer og tillitsvalgte i Fagforbundet er innbyggere, i tillegg til at mange av oss er ansatt i kommunen. Som alle andre innbyggere, er vi glad i kommunen vår. Vi har barn som trenger det samme som alle andre. Vi er pårørende til eldre som trenger hjelp, og vi er like opptatt av at kommunen har et bredt fritidstilbud og at den tar vare på alle de positive, frivillige organisasjonene som utgjør en viktig del av hverdagen og livet til oss alle.

Som ansatte i kommunen er vi i Fagforbundet også opptatt av at kommunen er en god arbeidsgiver, og at vi har anstendige lønns- og arbeidsforhold. Som arbeidstakere kjenner vi de kommunale tjenestene og velferdstilbudet ekstra godt. Vi jobber tett på innbyggerne, og vet godt hvor skoen trykker og hvem som ikke får den hjelpen de trenger og fortjener. Eller hvilke kommunale bygg, idrettsanlegg, veier, parker og annen infrastruktur som trenger penger, enten det er til nybygging eller vedlikehold.

Store konsekvenser

Den kunnskapen er det viktig at politikere lytter til. En liten prosent endring i en budsjettpost kan få store konsekvenser i ettertid. Da er det viktig at en ser konsekvensen. At en ser menneskene som befinner seg bak tallene og hvordan det vil påvirke kvaliteten på tjenestene vi har. Så kjære politiker, ser du for deg menneskene som blir berørt når du endrer en liten prosent i kommunebudsjettet?