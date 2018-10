Bring driver ikke ulovlig

I en rekke artikler har avisens frilansjournalist fremsatt uriktige påstander som Posten har tilbakevist. Vi har etablert selskapet i Slovakia som driver internasjonale transporter på internasjonale betingelser.

LEDER: -Alarmklokkene burde virkelig buldre øredøvende hos staten, ved Posten Norge.

Vi har valgt å ha et eget selskap med egne ansatte sjåfører for å sikre at transportene utføres i tråd med lovverket og Postens etiske standard.

Sakene i Aftenbladet etterlater et inntrykk av at vi er på kant med lover og regler. Det er ikke riktig. Vi mener vår velkjente merkevare urettmessig er gjort til huggestabbe i en kamp for å endre europeisk transportbransje og regelverk. Kanskje må vi tåle det, men vi forventer at journalistene ikke sprer usannheter. Gjør vi feil, så er vi de første til å rette opp i det.

Slovakiske lønninger i internasjonale transporter er ikke sosial dumping. Vi driver en virksomhet med sterk konkurranse i Europa, og ingen vil kunne konkurrere med norske lønninger i dette markedet. Sjåførene er ansatt i det slovakiske selskapet på lokale betingelser. De får utbetalt mellom 2000 og 2500 euro (19.000-24.000 kroner) i måneden, som er en kombinasjon av lønn og andre godtgjørelser. Sett med norske øyne er det lav lønn. For sjåførene vet vi at det er den totale godtgjørelsen som vektlegges – og at de kan livnære seg på denne i hjemlandet. Dernest at lønn blir utbetalt som avtalt når den skal.

Stavanger Aftenblad bør feie for egen dør når frilansjournalisten som har skrevet saken, ikke får bedre betalt av avisen enn at hun i artikkelserien opplyser at hun er avhengig av økonomiske leserbidrag, i tillegg til støtten fra Fritt Ord.

Ingen er perfekte og feil kan skje, også hos oss. Internasjonale transporter er en komplisert og kontroversiell bransje. Kompleksiteten kan best illustreres ved at Stavanger Aftenblad ikke selv klarer å redegjøre for kabotasje, som altså er høyst lovlig – i motsetning til hva avisen påstår.

Det finnes imidlertid aktører i transportbransjen som opererer langt på utsiden av lover og regler, og mange av dem kjører i Norge. Derfor er det bra at det settes søkelys på internasjonale transporter, men vi er uenige i at det er vårt selskap som er problemet. Snarere tvert imot: Med Bring Trucking er vi med på å høyne standarden i bransjen.

