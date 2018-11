Hvem er garantisten for «et varmere samfunn»?

Det er mye snakk om de ulike partiers verdigrunnlag om dagen. Partier konkurrerer visst om hvem som kan slå seg selv mest på brystet med påstanden om at det er nettopp dem som skaper «det varmeste samfunnet».

Jeg synes det er en underlig og misvisende debatt. For hvilke partier er det som går til valg på et kaldere samfunn? Er det slik at det er partier i Norge i dag som for eksempel er for større forskjeller, høy arbeidsledighet, økt ventetid for behandling for sykdom og lidelser? Nei, selvsagt er det ikke det. Partiene i Norge er tvert om i veldig stor grad enige om hva som er målene med politikken vår - det er tiltakene og virkemidlene vi i er uenige i.

Vi har ulike veier til målet.

Ulike løsninger

Vi tror ulikt om hva som stimulerer mennesker til å yte, til å dele, til å ta initiativ, til å ta risiko. Vi tror ulikt om hva som motiverer, om hvordan næringslivet bør stimuleres til å skape flere arbeidsplasser og hvordan skattetrykket bør være utformet. Noen ønsker at det offentlige i størst mulig grad skal være tilbyder av absolutt alle de tjenestene vi har behov for, mens andre ønsker private aktører velkommen og verdsetter mangfoldet. Derfor samler partiene seg om ulike løsninger på felles utfordringer. Det betyr imidlertid ikke at noen ønsker varme samfunn mens andre ønsker kalde. Men det betyr at vi har ulike veier til målet.

For å nå grupper som trenger samfunnets støtte, har den borgelige regjeringen styrket arbeidet innen rus og psykiatri. Vi har redusert sykehuskøene og styrket utbyggingen av eldreomsorgen. Vi har innført gratis kjernetid i barnehagen for barnefamiliene som tjener minst og styrket behandlingstilbudet til de som sliter med psykiske lidelser. Og det er nylig lagt fram en egen strategi mot barnefattigdom, som følges opp i de årlige statsbudsjettene. Eksemplene her er mange. Dette har vi gjort nettopp fordi vi vil ha et varmere og mer inkluderende samfunn, også for de som opplever utfordringer.

For Høyre er fellesskapet et samfunn der alle gode krefter får være med. Der det frivillige og personlige initiativ verdsettes, og der det er lov å velge annerledes. Vi tror på personlig ansvar for å nå slike mål. Vi ønsker et inkluderende, velfungerende, varmt og omsorgsfullt samfunn. Et samfunn hvor hver av oss er verdifulle nettopp slik vi er, som stimulerer til å skape verdiene før vi så fordeler de.

La oss være rollemodeller

La oss alle være gode rollemodeller i forhold til hvordan vi omtaler hverandre, både i debatter og i sosiale medier. Jeg har venner og gode kollegaer i samtlige parti, og ingen av dem jeg kjenner er for et kaldere samfunn. Jeg håper tiden frem mot lokalvalget i september 2019 vil preges av en debatt om hvilke ulike løsninger partiene har for å nå de målene vi alle er enige om, fremfor en debatt der vi beskylder hverandre for å være noe vi ikke er. Jeg ser frem til debatt om løsninger, ikke om hvem som har «de rette verdiene».