Det hevdes at varme generert fra elektrisitet kombinert med moderne varmepumper har en overlegen energieffektivitet sammenlignet med å brenne naturgass eller hydrogen. Det er helt riktig. Problemet er bare at nytten av et energisystem blir bestemt av en rekke faktorer:

Kostnadseffektivitet.

Pålitelighet og fleksibilitet.

Karboneffektivitet (minimale CO₂-utslipp).

Vanskelig å levere på alle tre

Det er relativt enkelt å designe et energisystem som leverer på to av disse parameterne, men det viser seg at det er svært vanskelig å levere på alle tre. Historisk har samfunnet utviklet systemer som er pålitelige og kostnadseffektive, men I fremtiden er det helt klart at energisystemet i tillegg må bidra med så lave CO₂-utslipp som mulig. Et moderne samfunn krever dessuten et energisystem som leverer strøm og varme ved behov, noe vind- og solkraft ikke klarer uten back-up-løsninger.

Fremtidens energisystem blir derfor et kompromiss mellom nevnte tre parametere hvor det ikke nødvendigvis er optimalt å basere det på den mest energieffektive løsningen.

Helt annerledes infrastruktur

Varmepumper har vært et vellykket tiltak i norske hjem hvor det i dag er installert omtrent en million enheter. Men Norge har en helt annerledes infrastruktur for distribusjon av energi enn Storbritannia (UK, og det meste av Europa). Der vi i Norge baserer oss på ren elektrisitet til oppvarming og matlaging, bruker husholdningene i UK hovedsakelig naturgass. Så hvorfor bruker de naturgass når de kan bruke elektrisitet allerede i dag? Jo, fordi naturgass koster dem omtrent en tredjedel pr. kWh i forhold til elektrisitet. Dette har ført til at det i dag distribueres mye mer energi i form av gass enn elektrisitet til sluttbruker. På en kald vinterdag er forholdet gjerne 10:1 og det er ikke uvanlig at strømnettet i UK er designet for et gjennomsnittlig effektuttak på kun 2kW (!) pr. husstand. En storstilt overgang fra naturgass til energieffektive varmepumper for oppvarming i britiske hjem utløser derfor en betydelig oppgradering av hele strømnettet – ikke bare høyspent kabler, men også lokal distribusjon. Denne problemstillingen forsterkes selvsagt som følge av overgang til el-biler.

Som et alternativ til full elektrifisering har Equinor, sammen med andre aktører, lansert en løsning med å reformere naturgass til hydrogen, som ikke har CO₂-utslipp når det brennes. CO₂ som genereres må, i produksjonen, fanges og lagres i geologiske formasjoner under havbunnen, slik Equinor har gjort i over 20 år med CO₂ fra Sleipner feltet i Nordsjøen. Studien Equinor har gjort sammen med gassdistributøren Northern Gas Network har konkludert med at dagens lavtrykksnett for naturgass kan transportere hydrogen på samme måte som naturgass. Dette er et finmasket 35.000 km langt nettverk av plastrør.

I forhold til dagens naturgassløsning, vil bruk av hydrogen være mindre energieffektivt og dyrere. Men løsningen vil være tilnærmet utslippsfri, og det relevante spørsmålet er om den er dyrere eller billigere enn andre løsninger. Hensikten med å foreslå hydrogenløsningen er å få en mulig alternativ nær nullutslippsløsning for varmesektoren i UK. I dag er det kun full elektrifisering som ligger på bordet som forslag.

Kompromiss

Det er derfor særdeles viktig at politikere tar en lederrolle i utformingen av fremtidens energisystem – hvor den optimale løsning er et kompromiss av en rekke faktorer. Det er industriens rolle å vise hva som er teknisk mulig samt å estimere hva det vil koste, men for å modne frem slike energiløsninger trenger industrien energipolitisk støtte.

Det å avvise løsninger som har potensialet til å være både rene, pålitelige og samtidig være kostnadseffektive målt opp mot alternativene er virkelig en dårlig idé.