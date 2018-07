Stadig flere ytrer seg kritisk og kontroversielt i sosiale medier. Arbeidstakere er intet unntak. Sommerferie betyr langfri fra jobben, sjefen og tilhørende forpliktelser.

Hodet er et annet sted, og sjansen for ukritisk å publisere ytringer og bilder på sosiale medier som ikke akkurat gagner arbeidsgiver, er stor. Det kan være alt fra litt i overkant lettkledde bilder på stranden til utblåsninger mot sjefen. Men er det egentlig fritt frem for arbeidstakere på sosiale medier i sommerferien?

Sosiale medier er kommet for å bli. Twitring, likes og statusoppdateringer er blitt en stor del av manges hverdag. Bruk av sosiale medier har også blitt satt på arbeidsgivers agenda. Ved bruk av de ulike plattformene fremgår som regel fullt navn, og fra der er veien kort til å finne ut hvor personen jobber. Mange har også informasjon om arbeidsgiver og yrkestittel i sine profiler. Det foreligger derfor en reell identifiserings- og assosiasjonsfare mellom arbeidsgiver og det arbeidstaker publiserer på sosiale medier.

Hodebry for arbeidsgivere

Mange ytringer i sosiale medier vil være positive for arbeidsgiver. For eksempel en stolt medarbeider som skryter av jobb og kollegaer. Men også ytringer som ender med å avdekke kritikkverdige forhold ved arbeidsplassen, eller som er med på å skape en sunn debatt rundt arbeidsforholdene, er positivt for samfunnet. Fornærmelser, personangrep eller andre sosialt uakseptable ytringer er det imidlertid vanskeligere å vurdere. I denne sammenheng kan man spørre seg om det er greit å publisere innlegg som: «Endelig fire uker ferie fra den sure sjefen og jobben som utnytter meg på det groveste!» eller «Kjeder meg på jobb i fellesferien. Jeg skulker resten av dagen!»? Slikt skaper i alle fall hodebry for arbeidsgivere og reiser spørsmål om dette virkelig kan tillates.

Hva skal arbeidsgiver måtte tåle?

Juridisk sett går det en grense for hva en arbeidsgiver skal måtte tolerere fra sine ansatte før det kan reageres med advarsel, oppsigelse eller avskjed. Arbeidstakere står dermed ikke fritt til å dele alle slags ytringer og meninger på sine private brukerkontorer. Heller ikke på fritiden eller i ferien. Å trekke grensen er imidlertid utfordrende.

Rett som det er blir vi arbeidsrettsadvokater bedt om å ta stilling til om arbeidstakeres publikasjoner på sosiale medier kan gi grunnlag for arbeidsrettslige sanksjoner. I slike tilfeller er vårt utgangspunkt om ytringen har eller kan medføre skade på arbeidsgivers interesser. Blant annet vil det å uttale seg på en måte som får negative konsekvenser for forholdet til kunder, klienter eller samarbeidspartnere kunne føre til arbeidsrettslige reaksjoner. Saker fra domstolene viser også at det skal vurderes om ytringene er et viktig tilskudd til den offentlige debatt, eller om den bare fremstår som harselerende, trakasserende eller lignende.

Hvilken type stilling og arbeidsoppgaver arbeidstakeren har vil også være en viktig del av vurderingen. Det stilles for eksempel strengere krav til arbeidstakere som har tett kontakt med klienter, kunder osv. og ledere. Disse arbeidsgruppene vil ofte representere arbeidsgiver utad og risikoen for å skade arbeidsgivers interesser med ukritiske ytringer er dermed større.

Ukritisk publisering på sosiale medier kan også medføre andre negative konsekvenser enn advarsel, oppsigelse og avskjed. Å uttale hvor mye man misliker arbeidsoppgavene, sjefen eller kollegaer kan skape samarbeidsproblemer og dårlig arbeidsmiljø. Dette kan bli en stor påkjenning for alle parter. I tillegg kan en slik adferd føre til at man som arbeidstaker blir forbigått i forfremmelsesprosesser og lønnsoppgjør.

Oppfordring

En ukritisk adferd på sosiale medier kan følgelig få store konsekvenser for arbeidsforholdet, og det kan skape et dårlig arbeidsmiljø. Dette er ikke hensiktsmessig for verken arbeidstakeren selv, arbeidsmiljøet eller virksomhetens drift og utvikling.

Ja, alle har ytringsfrihet og denne skal ivaretas. Særlig der den brukes på en måte som fremmer vekst, utvikling og innsikt i arbeidssammenheng. Men til alle dere ferierende arbeidstakere: Kos dere masse i ferien og nyt late dager, men tenk deg om to ganger før du publiserer et innlegg eller et bilde på sosiale medier! Det kan faktisk få store konsekvenser for ditt ansettelsesforhold.