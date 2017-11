Takket være ildsjelene i Sykehuset i Våre Hender så har vi nå omsider fått et av landets fineste PET-senter. Senteret ved SUS, som sikkert har kostet totalt langt over 50 millioner, er nå bemannet med meget erfarne spesialister. Aftenbladet hadde 27. oktober en artikkel om senteret og utfordringer med kontrastvæsken.

Men det Aftenbladet ikke hadde fått med seg i denne artikkelen, er at senteret er bare så effektivt som kvaliteten på kontrastvæskene som senteret kan benytte (de radioaktive kontrastvæskene). SUS har foreløpig satset på kontrastvæsken FDG 18 som kan leveres fra Haukeland sykehus og GE-Healtcare. Haukeland har kun et lite syklotronsenter som produserer FDG 18.

Lite egnet for prostatakreft

FDG egner seg for flere alvorlige kreftsykdommer og er en av de mest brukte kontrastvæsker, men lite egnet for prostatakreft- undersøkelser. GE-Healthcare og Norsk Medisinsk Syklotronsenter i Oslo har landets største syklotronsenter for produksjon av radioaktive kontrastvæsker og har levert FDG til SUS med eget fly. Det er dyrt, men det er sikker levering.

Anerkjent

Kontrastvæskene som er optimale for prostatakreft-undersøkelser, er C11-CHOLIN og FACBC. C11-CHOLIN ble godkjent allerede i 2012 av FDA/USA for denne bruken. Denne har vært brukt i over ti år i mange land og anerkjent for sin sensitivitet for prostatacancer. FACBC er nyere og godkjent av FDA/USA i 2016 som kontrastvæske for prostatakreft.

FACBC produseres av GE-Healthcare i Malmø og brukes i dag av Ullevål, St. Olav og Aleris. De får alle denne væsken levert på døren av GE-Healthcare. FACBC opptas mindre av kroppens organer og har mye lengre halveringstid og enklere å produsere og transportere enn C11-CHOLIN.

Siste land i Vest-Europa

Nyere studier indikerer at FACBC også kan brukes på visse typer brystkreft. Sykehuset Odense Universitetshospital hadde i 2013 hele 110 prostatakreft-pasienter til PET-undersøkelse med bruk av F18-CHOLIN og FACBC. Odense har egen syklotron og fem stk. PET-skannere. Danmark har over 30 PET-skannere, mens Norge har mindre enn ti. Norge fikk den første PET/CT-skanneren i 2005, som siste land i Vest-Europa.

I dag er primærbruken av PET ved prostatakreft-tilbakefall, etter første behandling (ca. 20 til 30 prosent får tilbakefall). For prostatakreft-pasienter har det blitt uttalt at i fremtiden vil PET-undersøkelser bli helt vanlig og den mest anvendte undersøkelsesmetoden.

At SUS sitt flotte PET-senter er mindre rigget for den mest forekommende kreftsykdommen i Norge, prostatakreft, er en skuffelse for oss i PROFO. For den beste PET-undersøkelsen må prostatakreft-pasientene ved SUS fortsatt reise til Oslo eller til utlandet for egen regning.

Vi får bare håpe at bevilgende myndigheter ser det paradoksale med å ha en Rolls Royce ved SUS som ikke kan «kjøre med alle pasienter».

Eget syklotronsenter

Vi i PROFO håper at ved byggetrinn II til SUS kan det også bli gjort plass til nytt PET-senter med eget syklotronsenter og at en i mellomtiden kan fly inn optimale kontrastvæsker for alle kreftformer så langt halveringstiden dikterer.