På den andre siden har vi flere og flere som har vanskeligheter med å få endene til å møtes. Bare her i Stavanger har vi fått en økning i lavinntektsfamilier på 43,6 prosent på fem år. Oppi denne situasjonen har vi fått en eksplosjon i banker som tilbyr forbrukslån.

Profittmuligheter

Her er det store profittmuligheter og pengefolket kaster seg over disse. Bare i 2017 var der en utlånsvekst på 40 prosent. Der står i Aftenbladet 11. april at en rekke rikfolk i Stavanger gikk sammen og dannet forbruksbanken Instabank i midten av 2016. Allerede i 2017 hadde den lånt ut 1,3 milliarder kroner til folk som er i økonomiske vanskeligheter.

Høres ut som veldedighet

At det er prekært for mange, viser det faktum at mislighold av forbrukslån gikk opp fra rundt 2 milliarder i 2016 til 4 milliarder i 2017. Einar Hanasand som er aksjonær i Instabank, sier at for å styre egen økonomi trengs mange typer finansiering. Han får det til å høre ut som om banken driver viktig veldedighet. Det er riktig at de dårligst stilte kan trenge finansiell hjelp. Men de trenger ikke lån de må betale 15 – 20 prosent rente på. Flere banker ligger på det nivået, og Instabank er en av dem. I dagens situasjon er dette ågerrenter. Det burde ikke vært tillatt å tjene seg rik på andres prekære økonomiske situasjon.