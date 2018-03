Det er ikke fattet noe vedtak om å gjøre forsøk med heldagsskole i Sandnes. Det vi har bedt om er at man undersøker hva som skal til, hvilke forhold som må avklares. Blant annet er forholdet til de ansattes avtaler nevnt spesifikt som et punkt vi ønsker å høre muligheter og begrensninger i.

Løfte de svakeste

Heldagsskolen skal bidra til å løfte de svakeste og redusere sosiale forskjeller. Vi ønsker en skole som fanger opp alle elevene, som gir større muligheter for andre måter å lære på enn den klassiske klasseromssituasjonen.

Vi ønsker å komme mer bort fra en skole der elever med foreldre som ikke kan (f.eks. pga. egen manglende utdanning eller jobbsituasjon) hjelpe barna så mye som de ønsker med leksene skal kommer bakpå. Vi ønsker å lage en mindre stressende skolehverdag, som deles enda mer opp av lek og andre aktiviteter. Kanskje kan vi få inn for eksempel kor, korps og sjakk som valgfrie aktiviteter?

Må begynne et sted

Skal vi gå i retning av heldagsskole må vi begynne et sted. Vi må nok bygge stein på stein. For å bruke Aftenbladet sin analogi om skihopp så er det dette vi har gjort: Vi ber administrasjonen finne ut hvordan man eventuelt kan bygge et skihopp i en bakke til vinteren.